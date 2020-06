Taxe App Store : Microsoft et le président du comité antitrust en remettent une couche

Décidément, la taxe de l'App Store qu'applique la Pomme semble être le sujet du moment... Après des plaintes de Spotify, Tinder, Netflix ou encore Rakuten en Europe et aux États-Unis, le Comité judiciaire de la Chambre des représentants va enquêter sur d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles.



Deux autres voix se sont élevées contre Apple : le président du comité antitrust qui qualifie les 30% comme étant des «vols d'autoroute» et Microsoft qui demande une enquête plus approfondie sur les boutiques d'applications.

Le président du comité antitrust attaque Apple

Selon David Cicilline, président du comité antitrust, les frais de l'App Store s'apparentent à des frais d'autoroute, ou plutôt des "vols" comme ils les appellent.



En effet, lors d'une interview avec The Verge, ce dernier n'a pas hésité à taper sur Apple qui facturent des montants exorbitants aux petits développeurs :

En raison du pouvoir de marché d'Apple, ils font payer des frais exorbitants, intimidant les gens à payer 30 pour cent ou refuser l'accès à leur marché. Cela écrase les petits développeurs qui ne peuvent tout simplement pas survivre avec ce genre de vols. S'il y avait une réelle concurrence sur ce marché, cela ne se produirait pas.

Cicilline dit que l'enquête antitrust est "presque terminée" et qu'une audience finale aura lieu en juillet.



Dans un second temps, c'est Microsoft qui s'est invité dans la "bataille", conseillant aux régulateurs antitrust d'enquêter plus profondément sur les magasins d'applications, sans citer de noms.



Le président Brad Smith s'est confié à Bloomberg :

Ils imposent des exigences qui disent de plus en plus qu'il n'y a qu'une seule façon d'accéder à notre plate-forme et qui est de passer par la porte qu'ils ont eux-mêmes créée. Dans certains cas, ils créent un prix très élevé : jusqu'à 30% des revenus.

Pour rappel, Apple a répondu aux développeurs de l'application Hey en affirmant que la commission ne bougera pas sur l'App Store.



