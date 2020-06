World of Tanks Blitz 7.0 est une énorme mise à jour graphique pour sa 6ème bougie

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

World of Tanks Blitz 7.0 vient d'arriver pour fêter ses 6 ans sur mobile, soit une éternité pour un jeu vidéo.



Disponible depuis 2014, World of Tanks Blitz de Wargaming était issu du MMO World Of Tanks sur PC et Mac, un titre qui fait partie des exemples à suivre en matière de free-to-play.



La dernière mise à jour 7.0 est énorme et apporte notamment un moteur de jeu sur iOS et Android. Regardez la vidéo :

World of Tanks Blitz MMO fête ses six ans avec plusieurs nouveautés

Pour vous donner un peu de contexte, World of Tanks Blitz a atteint le chiffre hallucinant de 137 millions de téléchargements, en grande partie grâce à un gameplay accessible mais aussi grâce aux mises à jour régulières de Wargaming. Même si certains le considère comme un spin-off du jeu original, on peut dire que les développeurs le soignent avec donc un anniversaire réussi, notamment grâce au nouveau moteur graphique.



Le jeu avait pris un coup de vieux et ne tirait pas partie des avancées technologiques qu'on trouve sur les iPhone et iPad récents. Il fallait donc apporter plus de réalisme. Du coup, que ce soit les ombres, les textures, les effets d'eau ou encore les traces et les impacts, tout est bien mieux retranscrit. Les batailles gagnent en naturel et même si certains détails peuvent paraitre insignifiants, ils contribuent à ce sentiment de renouveau.



Autrement, les fans pourront se dégourdir les chenilles avec de nouveaux chars légers britanniques. Une branche de trois chars légers du rang VIII au rang X : le FV301, le Vickers Cruiser et le Vickers Light 105.



Mais cette version 7.0 comporte aussi de nouveaux événements spéciaux, y compris un événement "Blitz Turns Six" qui débutera demain et se déroulera jusqu'au 29 juin, ainsi que l'arrivée d'un nouveau mode limité dans le temps le 9 juillet appelé Skirmish où deux équipes de 5 s'affronteront sur des cartes plus petites, parfaites pour des affrontements intenses et dynamiques.



Originellement, World Of Tanks est un jeu de combat stratégique entre chars d'assaut avec des batailles 7 contre 7 dans 23 lieux différents. Si l'ensemble est gratuit, le changement de tank ( 350 disponibles) ainsi que l'amélioration demandent souvent de mettre la main à la poche. Et quand on sait comment le jeu devient vite addictif, on comprend que le studio a largement rentabilisé son développement.



Télécharger le jeu gratuit World of Tanks Blitz MMO