Disney+ supprime les 7 jours gratuits !

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

2

Le service de streaming de la firme de Mickey, Disney+, vient de supprimer une fonction importante de son dispositif : les sept jours d’essai gratuit. Après un départ canon aux USA fin 2019 puis en mars en Europe (la France étant arrivée en avril), le concurrent de Netflix adopte donc la même stratégie que ce dernier qui avait retiré les 30 jours gratuits en février dernier.

Disney+ arrête la promotion de lancement

Alors que pour les pays européens, l’attente aura été longue, la plateforme de streaming affiche de très bons chiffres en s’octroyant 54,5 millions de clients dans le monde, soit une place sur le podium derrière Amazon Prime et Netflix. De quoi supprimer la période d'essai gratuit d’une semaine qui motivait à découvrir le service !

Si c’est dommageable, nous avons contacté l’agence de communication de Disney qui nous assure que la firme prépare d’autres offres, probablement sous d’autres formes (des contenus gratuits pour tous de temps en temps ?) et que le démarrage a été excellent, notamment en France. On imagine que le côté exclusif du catalogue ainsi que le prix contenu à 6,99€ y font pour beaucoup !



Pour mémoire en France, Netflix est premier à 60%, Amazon est loin derrière avec 27,8% et Disney+ obtient une part de marché de 22,5%. Pas mal pour un bébé de trois mois.



