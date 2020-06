Pixelmator Photo 1.3 : menus raccourcis et traitement par lots

Medhi Naitmazi

L’application Pixelmator Photo pour iPad a été mise à jour en version 1.3, apportant de nouveaux menus de raccourcis, des couleurs d'accent personnalisables et des améliorations d'édition de photos par lots. De quoi améliorer sensiblement l’expérience de ce concurrent de Photoshop.



Pixelmator Photo 1.3 : les nouveautés

Les nouveaux menus de raccourcis sont utilisables un peu partout dans l’app via un appui long. Ils ajoutent plusieurs fonctions qui visent à rendre Pixelmator Photo plus puissant.



Lorsque vous touchez et maintenez une photo dans le navigateur de la bibliothèque, par exemple, il est possible de rapidement partager, mettre en favoris, dupliquer, revenir en arrière ou supprimer des photos.



Les nouveaux menus contextuels permettent également aux utilisateurs de copier et coller des modifications ou d'appliquer des workflows par lots à partir des navigateurs ‌Photos‌ ou Fichiers.



Autre nouveauté, les améliorations à la gestion actuelle des couleurs permettant aux utilisateurs de créer des collections de préréglages d'ajustement des couleurs personnalisées et de les réorganiser et de les supprimer pour une expérience enrichie.



Dernier point notable, Pixelmator Photo 1.3 comprend une nouvelle fonctionnalité Accent Color qui permet aux utilisateurs de personnaliser la couleur des boutons et d'autres éléments de l'application.



En outre, on trouve aussi une édition par lots plus facile avec un moyen de marquer les workflows comme favoris et de les appliquer dans le navigateur ‌Photos‌ ou Fichiers, l’importation plus rapide des photos, la possibilité de créer des ratio de crop personnalisés avec un geste à quatre doigts, une barre de progression sur le chargement depuis iCloud, etc.





Pixelmator Photo est disponible en téléchargement sur l'App Store pour iPad sous iOS 11 minimum. Rappelons que Pixelmator Photo propose une collection d'outils non destructifs avec un ensemble de préréglages inspirés de la photographie analogique, le tout bien aidé par l’IA. Vous y retrouverez un outil de réparation magique pour supprimer les objets indésirables, corriger la perspective, ajuster la balance des couleurs et bien plus encore avec la plus grande facilité.

Télécharger Pixelmator Photo à 5,49 €