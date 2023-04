Pixelmator Photo devient Photomator et sort bientôt sur Mac

Pixelmator Photo fait peau neuve, tant sur le fond que sur la forme. Pour commencer, l'un de nos logiciels préféré change de nom. L'application - actuellement disponible sur iPhone et iPad et bientôt sur Mac - s'appelle désormais Photomator.



Parallèlement au changement de nom, la mise à jour 2.3 d'aujourd'hui ajoute une série de nouvelles fonctionnalités autour des ajustements sélectifs, notamment les sélections AI, les sélections au pinceau et les outils de masque de dégradé.

Pixelmator Photo est mort, vive Photomator !

Photomator 2.3 apporte des ajustements sélectifs incroyablement puissants avec la possibilité d'effectuer des sélections de personnes, d'arrière-plans et de ciels automatiquement à l'aide de l'IA, de créer des sélections à base de gradients et de pinceaux, et bien d'autres choses encore.

Les versions précédentes de Photomator se concentraient sur les modifications s'appliquant à l'ensemble de l'image. Désormais, grâce aux ajustements sélectifs de la version 2.3, les utilisateurs peuvent effectuer des ajustements sur de plus petites sections d'une photo, comme ce que propose Photoshop (mais qui nécessite un abonnement de nos jours).

Vous pouvez effectuer des sélections manuelles à l'aide d'un outil pinceau ou appliquer des masques de dégradé avec une chute régulière. Photomator tire parti des algorithmes d'intelligence artificielle pour proposer des outils de sélection automatique qui permettent d'isoler rapidement des éléments tels que le sujet, le ciel et l'arrière-plan. On gagne un temps fou, un peu comme l'outil de suppression de l'arrière-plan découvert sur Pixelmator Pro.



Mieux, il est possible d'améliorer les sélections en ajoutant ou supprimer des zones via l'outil adéquat. Photomator permet un flux de travail d'édition non destructif en séparant une sélection sur son propre calque, avec des ajustements de couleur indépendants appliqués.

Lancement de Photomator pour Mac en mai

L'équipe a annoncé aujourd'hui que la très attendue version Mac de Photomator devrait être lancée en mai. Ils ont également donné un aperçu de la feuille de route des fonctionnalités à venir pour Photomator, que vous pouvez consulter sur leur site web. La bêta est même disponible sur TestFlight.



Photomator est disponible exclusivement sur l'App Store. L'application coûte 5,49 € par mois ou 34 € par an. Une option d'achat unique à vie de 99 € est également disponible, et c'est l'option à privilégier si vous êtes un retoucheur de photos régulier.

