WWDC 2020 : finalement sans nouveauté matérielle pour Apple

Apple aurait abandonné toute idée de révéler de nouveaux appareils à la WWDC de demain, selon les fuites Jon Prosser et Max Weinbach qui ont partagé les informations sur Twitter. Même German de Bloomberg est d’accord.

Alors que la WWDC est généralement un événement consacré au logiciel chez Apple, jusqu'à présent, les fuites avaient fortement suggéré l'annonce d'un nouveau matériel, en particulier un iMac redessiné avec un style tiré de l’iPad Pro. D'autres rumeurs annonçaient également de nouveaux iPad, des AirTags, des AirPods Studio et une nouvelle Apple TV 4K 2020.



Les keynotes de la WWDC n'ont parfois aucune nouvelle nouveauté matérielle, comme ce fut le cas en 2018. L’an dernier, Apple a utilisé la WWDC pour offrir un aperçu du nouveau Mac Pro et du Pro Display XDR. C’est d’ailleurs souvent des Mac dont il s’agit quand la firme en parle dans une conférence développeurs.

Looking like any possible hardware has been scrapped for WWDC tomorrow 🤔



Might be wrong about this one. Would love to be wrong!



I’ll be surprised with all of you, either way!