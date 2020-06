App Store en Chine : Apple s'apprête à supprimer des dizaines de milliers de jeux

Il y a 4 heures

Julien Russo

La politique du gouvernement chinois devient de plus en plus stricte envers les applications iOS et Android. En effet, désormais pour être téléchargée sur l'App Store comme sur le Play Store, les développeurs doivent obtenir une licence spéciale qui représente l'approbation des autorités de réglementation du pays.

Apple n'a pas le choix que d'exécuter ce que le gouvernement chinois lui demande

C'est une nouvelle loi que doit mettre en place Apple. Désormais, tous les jeux soumis à la validation par l'équipe de l'App Store doivent avoir l'accord du gouvernement chinois avant d'être mis à disposition aux utilisateurs.

Tous ceux qui ne l'ont pas, Apple doit les refuser. Voici la réglementation obligatoire que doit appliquer Apple si elle ne veut pas avoir de problème avec le gouvernement chinois.



Cette nouvelle décision de la Chine interviendra à partir du 1er juillet, elle s'inscrit dans une volonté constante de contrôler ce qui se passe sur internet. Les développeurs iOS qui possèdent un ou plusieurs jeux sur l'App Store viennent de recevoir une communication du géant californien par mail. Ils sont tous invités à apporter la licence délivrée par le gouvernement. Dans le cas contraire, leur application sera immédiatement supprimée dès le 1er juillet.

Les développeurs devront donc passer par une procédure préparée par Pékin. Si leur application est conforme aux exigences, ils pourront obtenir cette fameuse licence (qui en plus est payante !).

Cette mesure que s'apprête à intégrer Apple, l'entreprise a toujours essayé de l'éviter. Cependant, il est difficile de repousser indéfiniment l'inévitable. Côté concurrence, Google a limité les jeux sur l'App Store depuis 2016, la firme exige la preuve d'une licence en échange d'une publication sur le Play Store.



C'est loin d'être la première fois que Apple répond aux demandes de la Chine. Précédemment, la firme californienne avait supprimé l'application qui permettait de suivre la police lors des manifestations à Hong Kong avant que commence le Covid-19.

En 2017, des applications de VPN qui possédaient le talent de contourner le pare-feu chinois sur internet ont également été retirées du jour au lendemain. À chaque fois, c'est la déception chez les développeurs qui veulent proposer une application, mais qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas de numéros de licences.



Depuis son arrivée au pouvoir en 2013, le président Xi Jinping ne cesse d'essayer de prendre le contrôle sur l'internet chinois. D'après plusieurs mouvements contestataires dans le pays, son objectif est de censurer les choses que ne doit pas voir son peuple sur les réseaux sociaux, sur les boutiques d'applications... En plus de la surveillance dans les rues, les chinois voient également leurs moindres faits et gestes minutieusement observés pendant leur navigation internet.

De plus, cette volonté de contrôler les entreprises ne cesse de perdurer dans le temps. Malheureusement, celles-ci n'ont pas d'autres choix que d'exécuter les obligations émises par le gouvernement, sinon les sanctions peuvent tomber. Perdre le marché chinois serait une catastrophe pour une firme comme Apple, il s'agit de l'un des pays qui rapportent le plus dans les résultats trimestriels.



