Apple présente tvOS 14 : Les nouveautés

Apple propose avec tvOS 14 la prise en charge des caméras compatibles HomeKit. Vous pourrez voir via l'application Maison, les flux en direct de vos caméras.

C'est nouveau. Avec tvOS 14, la collection des manettes compatibles s'agrandit. Il est possible maintenant de connecter une manette Xbox Elite 2 et la manette Adaptative.

Avec tvOS 14, il sera possible de transférer un contenu en 4K de son iPhone, iPad ou Mac vers son Apple TV. Bien évidemment, il faudra avoir un réseau WiFi stable et avec une portée suffisante ! C'est la première fois que Apple propose une qualité d'image aussi grande avec son AirPlay.

On vous en avait parlé précédemment. Une nouvelle série originale Apple va voir le jour, il s'agit de Foundation. une série de Isaac Asimov's. La série sera disponible pour tous les abonnés Apple TV+ à partir de l'année prochaine, aucune date précise n'a été communiqué.

À l'occasion du lancement de tvOS 14, l'application du service de streaming d'Apple, va être disponible sur les téléviseurs connectés de la marque Sony et Vizio. Aucune date n'a été communiqué pendant la présentation. Mais cela devrait prochainement arriver via une mise à jour logicielle.

Révolutionnaire ! Avec tvOS 14, il sera possible d'avoir du PIP dans toutes les applications. Dans la démonstration ci-dessus, Apple a pris en exemple une application pour faire du sport avant de partir le matin. En simultanée, il sera possible de regarder un flux télévision à partir d'une autre application.

Apple propose une reprise par profil. Depuis la dernière version de tvOS, il est possible de créer des profils. Apple reprend le même sytème que les plateformes de streaming. Désormais, quand vous quitterez votre profil pour aller sur un autre et que vous revenez, vous reviendrez exactement à l'endroit où vous est parti.

La WWDC ne se résume pas qu'à l'iPhone, l'iPad, l'Apple Watch ou encore le Mac. Apple pense aussi aux possesseurs de l'Apple TV qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à avoir le fameux boitier pommée. À l'occasion de ce rendez-vous annuel, Apple vient de présenter toutes les futures fonctionnalités que bénéficiera votre Apple TV dès la rentrée.

