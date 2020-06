Défaite de Microsoft : Mixer ferme ses portes à partir du 22 juillet prochain

C'est une situation incroyable que nous vivons ce soir. Le monde du streaming est complètement bouleversé suite au communiqué de Mixer publié il y a quelques minutes. En effet, la plateforme de streaming contrôlée par Microsoft jette l'éponge face à YouTube et Twitch qui dominent la totalité du marché.

Mixer c'est la fin

Avec Mixer, Microsoft a tout essayé. Rassembler une communauté autour de chaines passionnantes, un site optimisé pour une expérience similaire à celle de Twitch, faire signer des contrats d'exclusivité à des streamers de grande renommée comme Ninja ou Shroud.

Mais ce que n'aura pas réussi Mixer, c'est de manger les parts de marché des deux géants YouTube et Twitch qui n'ont cessé de progresser durant son existence.

Dès le 22 juillet 2020, Mixer.com redirigera vers Facebook Gaming, mettant un arrêt total à toutes les chaines des streamers. Pour apporter une continuité, Microsoft invite les viewers et les créateurs de contenus à se rapprocher de Facebook Gaming. Selon Mixer, c'est là-bas que tout se passera désormais !

Dans son communiqué, Mixer explique :

Depuis le début, Mixer a été de créer l'expérience de diffusion en direct la plus attrayante et interactive. Nous avons décidé d'aider les streamers à créer de superbes communautés basées sur un engagement profond avec leur public. Vous avez tous été incroyables tout au long de ce voyage - la communauté Mixer s'est concentrée sur la création de communautés accueillantes et inclusives, et vous devriez être fiers de ce que vous avez accompli ensemble.

La fin des contrats d'exclusivité

Pour connaitre une augmentation de sa fréquentation, Mixer avait été pioché chez Twitch et YouTube des streamers qui possédaient une grosse communauté. Microsoft avait fait signer aux streamers des contrats d'exclusivité à plusieurs millions de dollars pour qu'ils deviennent "Partenaires Mixer".

Bien évidemment, aucun d'eux n'avait refusé au vu du joli chèque proposé.

Le streamer le plus populaire a avoir abandonné sa plateforme de streaming aura été Ninja. D'après certaines indiscrétions, il aurait reçu une proposition à 40 millions de dollars pour aller diffuser uniquement sur Mixer.



Les streamers sont désormais libres. La plateforme de Microsoft aura finalement plus perdu que ce qu'elle aura gagné, puisque la majorité des streamers qui avaient signé avec Mixer n'iront pas jusqu'au bout de leur accord d'exclusivité.

La question désormais c'est où Ninja ira streamer ? Va-t-il retourner sur Twitch où sa chaine possède déjà plus de dix millions de followers ?

Mixer vous invite à aller sur Facebook Gaming

La seule entreprise qui savait à l'avance que Mixer allait fermer ses portes était Facebook. En effet, Microsoft et le réseau social de Mark Zuckerberg ont signé un accord. Les streamers et les viewers ne seront pas abandonnés du jour au lendemain assure le communiqué.

L'équipe de jeu Facebook et les créateurs aideront à élargir la vision que Mixer a toujours eue autour de la communauté et à construire une plate-forme inclusive et solidaire les uns des autres. Pour les streamers de Mixer, cela ouvre la possibilité d'atteindre le vaste public de l'une des plateformes de streaming qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Chaque mois, plus de 700 millions de personnes jouent à un jeu, regardent une vidéo de jeu ou interagissent dans un groupe de jeu sur Facebook. Pour les créateurs de Facebook Gaming, cela permet de collaborer étroitement avec l'écosystème Xbox, y compris les opportunités futures autour du Xbox Game Pass, du projet xCloud et plus encore.

Plusieurs points ont été négociés avec Facebook Gaming :

Les partenaires de Mixer se verront accorder le statut de partenaire avec Facebook Gaming, et la plate-forme honorera et assortira aussi étroitement que possible tous les accords de partenaires existants. Mixer Partners recevra aujourd'hui une mise à jour de Mixer sur la façon de lancer le processus d'inscription.

Les streamers participant au programme de monétisation ouvert de Mixer recevront l'admissibilité au programme Facebook Gaming Level Up, où vous pourrez continuer à grandir et à monétiser vos streams. Facebook Gaming accélérera également l'intégration des streamers éligibles.

Nous encourageons tous les téléspectateurs de Mixer à dépenser leurs Embers et Sparks restants pour aider à soutenir vos partenaires et streamers préférés. Les Mixer Partners recevront un double paiement pour tous leurs revenus au cours du mois de juin - donc votre soutien des embers, des étincelles et des abonnements aux canaux pour Mixer Partners ira encore plus loin pendant le reste de ce mois.

Les téléspectateurs ayant des soldes Ember, des abonnements à des chaînes ou des abonnements Mixer Pro en circulation recevront un crédit de carte-cadeau Xbox en guise de remerciement pour votre engagement sur la plateforme.

Le service Mixer continuera de fonctionner jusqu'au 22 juillet 2020. Après cela, Mixer.com sera redirigé vers fb.gg, la maison de bureau de Facebook pour la vidéo de jeu, la diffusion Mixer sur Xbox One sera temporairement désactivée et les applications Mixer notifieront ou redirigeront les téléspectateurs de continuer à regarder leurs streamers préférés sur Facebook Gaming.

Un coup dur pour les petits streamers qui avaient choisi Mixer pour développer leur communauté. Ils devront désormais repartir à 0 sur Facebook Gaming ou choisir de partir vers YouTube ou Twitch.





