KINGDOM HEARTS Uχ Dark Road disponible sur iOS et Android

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Très grosse mise à jour du côté de chez Square Enix, et plus particulièrement au sein du jeu KINGDOM HEARTS Union χ [Cross] qui accueille désormais un second jeu à ses côtés : KINGDOM HEARTS DARK ROAD.



Ainsi, le nom officiel sur l'App Store se nomme KINGDOM HEARTS Uχ Dark Road pour préciser la présence des deux créations.



Voici une vidéo de gameplay du RPG :

Dark Road : la mise à jour disponible

Si les développeurs proposent désormais la grosse mise à jour comportant le jeu KINGDOM HEARTS DARK ROAD, il faut savoir que ce dernier est actuellement en maintenance pour préparer le lancement officiel prévu dans la journée.



On parle d'un jeu de combats stratégiques avec un deck de trente cartes qui mettront votre talent et vos réflexes à l'épreuve dans l'univers de Disney et Final Fantasy.

Vous connaissez Maître Xehanort, l'antagoniste de Kingdom Hearts, mais savez-vous pourquoi il est devenu le chercheur des ténèbres ? Dans cette nouvelle histoire, vous incarnerez un jeune Xehanort et découvrirez ses secrets en suivant son parcours de futur porteur de Keyblade dans la contrée lointaine de Scala ad Caelum.

Télécharger le jeu gratuit KINGDOM HEARTS Uχ Dark Road