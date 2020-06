Apple TV : La qualité 4K fonctionnera sur tvOS 14

Avec tvOS 14, les vidéos YouTube pourront donc se mettre automatiquement en qualité 4K si votre connexion internet le permet (il vous faut au minimum 20 Mbit/s en descendant pour le 4K 60 ips). Vous pourrez également modifier manuellement la qualité, cette fois le 2160p apparaîtra au-dessus du 1080p. La question qu’il faut se poser maintenant c’est « qui s’est adapté à qui ? ». Est-ce Apple qui a enfin accepté de supporter le codec VP9 ou Google qui en a eu marre que les utilisateurs d’Apple TV ne profitent pas de l’expérience 4K et qui s’est adapté à l’Apple TV 4K ? Pour l’instant, seul Apple et Google le savent , mais il n’y a aucun doute qu’on saura prochainement qui a fait un pas vers l’autre.

Vous avez une télévision 4K, vous avez une Apple TV 4K, mais pourtant vous n’avez jamais pu voir de vidéos en qualité Ultra HD sur l’application YouTube ? Cette absurdité est terminée avec tvOS 14. Apple a annoncé sur son site (sans en parler dans sa keynote) que le support des vidéos 4K était maintenant possible sur YouTube !

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.