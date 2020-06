Astuce iOS 14 : un appui long sur le bouton retour

Il y a 3 heures

Alban Martin

Première astuce pour iOS 14. Sortie cette nuit, la nouvelle version majeure contient plus de 200 nouveautés. Parmi elles, des petits plus, des détails qui font la différence.



La première qu'on remarque concerne l'appui long sur les boutons "retour" (ou les flèches "<") qui permet de remonter la pile d'écrans plus rapidement.



Une première astuce pour iOS 14

Dans iOS en général, les actions secondaires sont souvent cachées derrière un appui long. Comme pour afficher la liste des Wifi depuis le centre de contrôle par exemple, faites un appui long sur le bouton retour dans une app native. Vous verrez alors un menu contextuel qui liste les écrans précédemment affichés. En un tap, on peut alors revenir tout au début. Pratique dans des apps comme les Réglages par exemple.



Voici un aperçu d'un UIAction comme le nomme Apple :



Vous aviez remarqué cette petite astuce ? Quel est votre avis sur cette première bêta d'iOS 14 ? Pour le moment, nous n'avons pas relevé de bug majeur ou de crash.



Bien évidemment, nous publierons nos découvertes sur iOS 14 et iPadOS 14 au fur et à mesure. En attendant, retrouvez les nouveautés principales ainsi que la liste exhaustive des 200 nouveautés.