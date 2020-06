iOS 14 : les appels en bannières changent la vie

Alban Martin

Parmi les 200 nouveautés qu'on a présentées, iOS 14 propose surtout quelques fonctionnalités clés comme les widgets personnalisables, l'App Library ou encore Compact UI. Dans cette dernière partie, on trouve un gros travail ergonomique, et notamment les appels en bannière.



Terminé le plein écran, place à de la discrétion lorsqu'on essaie de vous joindre.

Aperçu des appels en bannière sur iOS 14 / iPadOS 14

Attendue de longue date, et souvent prisée par les utilisateurs ayant recours au jailbreak (merci Callbar XS), cette nouveauté enfin arrivée sur iOS 14 et iPadOS 14. Les appels reçus n’occupent plus tout l’écran en passant par-dessus ce que vous étiez en train de faire, ils s'affichent comme une notification sous forme de bannière.



C'est bien plus agréable, surtout quand on a décidé de ne pas répondre et de continuer à jouer à Fortnite ou à lire les articles sur iSoft. Voici le résultat sur iPhone 11 Pro :

Si l'exemple est limpide sur iPhone, c'est identique sur iPad. Par contre, sur iPad Pro, la bannière parait minuscule, la taille de l'écran étant très importante. En revanche, si vous aimiez avoir quelques possibilités comme répondre directement par SMS, Apple a prévu qu'un tap sur la bannière (hors bouton vert et rouge) ouvrirait l'écran d'appel classique, en plein écran. On y retrouve alors l'option pour couper le micro, mettre en haut-parleur, etc.



Si vous répondez, la bannière reste avec le décompte du temps, dans le cas contraire, elle disparait. De même si vous la jetez d'un balayage vers le haut.



Qui a déjà eu un appel iOS 14 ? Sympa, et dans le même esprit que Siri qui s'affiche en bas par-dessus le contenu ou le mode PiP qui permet d'avoir une vidéo dans tout l'OS.