Un problème de son lors des appels avec les iPhone 14 via CarPlay

Suite au lancement de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Pro la semaine dernière, certains utilisateurs précoces de ces appareils ont déclaré avoir rencontré un problème qui les empêche d'être entendus à un volume convenable lors des appels téléphoniques lancés via CarPlay dans un véhicule équipé du système d’info-divertissement.

Un problème assez répandu sur l’iPhone 14

Les utilisateurs concernés ont rapporté ce problème sur les forums Apple, Reddit et Twitter au cours des derniers jours. La plupart des clients ont déclaré qu'après avoir appelé quelqu'un via CarPlay avec un iPhone 14 Pro ou un iPhone 14 Pro Max, leur voix était inaudible ou lointaine à la réception de l'appel.

La majorité des plaintes proviennent d'utilisateurs d'un iPhone 14 Pro ou Pro Max exécutant iOS 16.0.1, mais au moins un utilisateur a déclaré que le problème semble également affecter l'iPhone 14 standard, et il y a également des commentaires affirmant que la rétrogradation vers iOS 16.0 n'aide pas.



Nous n’avons pas constaté de problème sur notre iPhone 14 Pro Max sous iOS 16.0.1. À noter que cela ne se produit pas non avec un appel Bluetooth mains libres ordinaire dans le véhicule.



On ne sait pas exactement quelle est la cause du problème ni combien d'utilisateurs sont concernés, mais il semble s'agir d'un nouveau bug affectant les modèles d'iPhone 14. Apple prévoit déjà de publier une mise à jour d'iOS 16 la semaine prochaine, avec des correctifs pour les problèmes liés à la caméra arrière des modèles iPhone 14 Pro qui vibre de manière incontrôlée dans certaines applications, aux modèles iPhone 14 Pro qui se figent après un transfert de données depuis un autre iPhone, et aux invites d'autorisation de copier-coller excessives. On attend donc avec impatience iOS 16.0.2.