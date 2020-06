Apple approuve les développeurs pour le kit Apple Silicon Mac Mini

Il y a 45 min (Màj il y a 45 min)

Corentin Ruffin

Lors de la WWDC 2020, Apple a fait la présentation de ses premiers processeurs ARM à destination de futurs Mac, histoire de dire au revoir aux SoC Intel pour se concentrer sur du fait maison.



C'est déjà le cas pour les iPhone, permettant ainsi de gagner en vitesse et performances, et ce sera bientôt le cas pour les ordinateurs.



Seulement, les développeurs (et les clients) vont avoir une période de transition (le passage Intel vers ARM devrait prendre 2 ans). Pour faciliter cette dernière, la Pomme commence à commercialiser des kits Apple Silicon avec Mac Mini.

Les développeurs vont recevoir les premiers kits cette semaine

La conférence de la WWDC 2020 a permis d'officialiser les processeurs ARM (qui se nomment Apple Silicon) pour les Mac. On en sait désormais un peu plus sur la feuille de route de la Pomme qui souhaite commercialiser les premiers ordinateurs en fin d'année pour une transition d'une durée de deux ans.



Concernant les développeurs, Apple souhaite les aider à travailler sur le futur des Mac en proposant un kit de transition comprenant un Mac mini avec processeur A12Z d'Apple avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD.



Bien sûr, il contiendra également de la documentation et l'accès à un forum privé pour pouvoir poser des questions et avoir des réponses de spécialistes.



Le kit coûte 500$ avec obligation de rendre la machine à la fin, mais également de signer un contrat de confidentialité autour du kit. Apple a commencé à valider des premiers développeurs, sachant que les premiers packs commenceront à être livrés dès cette semaine.



