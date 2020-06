Apple Store : Réouverture de nombreuses boutiques américaines et québécoises

Julien Russo

Apple continue la reprise d'activité de ses boutiques dans les zones qui ont été le plus touché par le Covid-19, dès aujourd'hui plusieurs Apple Store aux États-Unis et au Québec vont enfin rouvrir après plusieurs mois d'inactivités. Avant de prendre une telle décision, Apple essaie d'obtenir toutes les garanties qu'une réouverture dans de bonnes conditions peut avoir lieu. Comme d'habitude, la firme privilégie la sécurité de ses salariés et de ses clients.

218 magasins sur 271 Apple sont ouverts aux États-Unis

Nous sommes encore très loin de la fin du Covid-19, même si la situation est moins intense qu'en mars et avril, le virus continue de circuler partout dans le monde. Apple a annoncé que sur les 271 Apple Store américains, 218 seront ouverts dès aujourd'hui. Des milliers d'employés vont retourner à leurs postes après plusieurs mois à travailler de chez eux au téléphone.

Voici la liste complète des Apple Store qui rouvrent à partir d'aujourd'hui :

Colorado

Cherry Creek (Denver)

Illinois

Lincoln Park (Chicago)

Michigan Avenue (Chicago)

Deer Park (Deer Park)

Place principale (Naperville)

Northbrook (Northbrook)

Oakbrook (Oak Brook)

Centre commercial Orland Square (Orland Park)

Woodfield (Schaumburg)

Vieux verger (Skokie)

Maryland

Annapolis (Annapolis)

Bethesda Row (Bethesda)

Centre commercial Montgomery (Bethesda)

Columbia (Columbia)

Centre-ville de Towson (Towson)

Minnesota

Mall of America (Bloomington)

Southdale (Edina)

Ridgedale (Minnetonka)

Centre Rosedale (Roseville)

Rhode Island

Place de la Providence (Providence)

Virginie

Clarendon (Arlington)

Pentagone (Arlington)

Fair Oaks (Fairfax)

Tysons Corner (McLean)

Centre-ville de Short Pump (Richmond)

Centre-ville de Potomac (Woodbridge)

Wisconsin

Bayshore (Glendale)

Mayfair (Wauwatosa)

Ontario

Mapleview Centre (Burlington)

Centre commercial de Markville (Markham)

Centre commercial Upper Canada (Newmarket)

Dès demain, Apple poursuivra la réouverture de ses boutiques au Québec. Il y aura au total 4 Apple Store qui vont être à nouveau accessibles.

Voici la liste :

DIX30 (Brossard)

Carrefour Laval (Laval)

Sainte-Catherine (Montréal)

Fairview Pointe-Claire (Pointe-Claire)

Pour cette reprise, Apple appliquera des conditions très strictes à l'intérieur de ses magasins. À commencer par un nombre très restreint de clients à l'intérieur. Une fois le quota atteint, les autres clients devront attendre à l'extérieur.

Les clients comme les employés devront porter un masque dans l'Apple Store. Les distances de sécurité devront également être minutieusement respectées. Apple va également amplifier les nettoyages dans ses boutiques. Avant la firme ne le faisait qu'avant l'ouverture de l'Apple Store ou une fois que celui-ci était fermé. Maintenant, les nettoyages vont avoir lieu plusieurs fois par jour. Cela concernera le sol, les tables qui servent à présenter les produits ou encore les appareils de présentation.



Pour l'instant, les deux pays où il est inenvisageable de rouvrir les Apple Store sont le Mexique et le Brésil.

Au Mexique, le nombre de cas confirmés ne cesse d'évoluer (on compte en moyenne 4500 nouveaux cas chaque jour.

Le pire reste le Brésil qui a par exemple enregistré le 23 juin, 39 436 nouveaux cas confirmés. Un record spectaculaire qui montre que là-bas l'épidémie est très loin d'être maîtrisée.



