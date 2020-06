La liste des modèles d'iPhone et d'Apple Watch compatibles avec CarKey

CarKey est l'une des nouvelles fonctionnalités disponibles dans iOS 14 : cette dernière permet d'utiliser l'iPhone ou l'Apple Watch pour verrouiller, déverrouiller et démarrer une voiture. Seulement, cette dernière utilise la technologie NFC pour communiquer avec la voiture, directement via Wallet. Pour fonctionner, la fonctionnalité utilise la technologie de lecture de balises d'arrière-plan, ce qui limite les appareils compatibles. Du côté de l'Apple Watch, par exemple, seule la cinquième génération sera compatible. Dommage car l'Apple Watch 4 est identique au niveau hardware, mis à part son écran always-on. Voici la liste :

En marge de la première journée de la WWDC 2020, Apple a fait la présentation de nombreuses nouveautés dont iOS 14, watchOS 7 ou encore macOS 11 Big Sur. Ils ont également dévoilé les processeurs ARM à destination de futurs Mac et fait le point sur les nouveautés à venir du côté de CarPlay. Mais, l'un des sujets intéressants n'était autre que CarKey , le système de déverrouillage de voitures via un appareil à la Pomme.

