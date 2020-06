SwissCovid disponible sur iOS et Android à partir de demain

Il y a 4 heures

Julien Russo

Les applications qui ont pour objectif de ralentir la propagation du Covid-19 commencent à faire leurs preuves. Il faut dire que plus la population télécharge l'app du gouvernement et plus celle-ci est efficace. Pour l'instant en France, StopCovid n'a aidé que timidement les utilisateurs. Il n'y a eu que 68 déclarations de tests positifs quand l'application a été téléchargée près de deux millions de fois ! Désormais, c'est au tour de la Suisse de convaincre les suisses de télécharger l'app.

SwissCovid arrive demain

Tout est près pour la Suisse. Le Conseil fédéral vient d'adopter l'ordonnance sur le système de traçage via Bluetooth qui sera intégré dans l'application.

Dès demain, les suisses pourront télécharger sur l'App Store et le Google Play l'application qui leur servira à signaler une infection au Covid-19 ou à être prévenus qu'ils ont été en contact avec une personne infectée.

Les critères de l'application ont déjà été définis.

Avec SwissCovid, pour recevoir une notification, il faut avoir été à une distance de 1,5 mètre et pendant plus de 15 minutes d'une personne infectée !

Autrement dit, il ne faudra pas s'attendre à recevoir une notification si vous avez croisé une personne porteuse du virus à la caisse au supermarché.



Le fonctionnement de SwissCovid est un copier/coller des autres applications. Pour éviter les signalements abusifs, l'endroit où vous vous faites tester vous invitera à scanner un QR Code si votre test est positif. Immédiatement l'application enverra une notification à toutes les personnes avec qui vous avez été en contact pendant 15 minutes ou plus.

Le Parlement suisse a demandé à tester gratuitement toutes les personnes qui recevront l'information d'un potentiel risque d'infection au Covid-19. Il suffira de fournir la preuve de cette alerte (via une capture d'écran par exemple).

Autre bonne nouvelle pour les suisses, si un médecin ou des autorités décident de mettre en quarantaine une personne qui a reçu une notification, celle-ci recevra une aide financière comme il lui sera impossible de se rendre au travail.



SwissCovid aura pris pas mal de temps à être disponible. Les expérimentations ont commencé vers la mi-mai. Quand la Suisse a vu que les autres pays européens se mettaient à préparer une application, elle a compris qu'il était urgent de faire la même chose.

Ce qui aura pris du temps c'est l'approbation du Parlement. Sans l'accord, il était impossible pour le gouvernement de proposer SwissCovid sur iOS et Android. À noter quand même que le Conseil fédéral apporte un sursis à Swisscovid, dans le cas où les résultats de l'app sont décevants, elle disparaitra immédiatement de l'App Store et du Google Play.

Il est hors de question de payer un hébergement et une maintenance sur plusieurs mois si les résultats sont inefficaces.



