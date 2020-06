App Store : Les remarques des développeurs sont prises en compte, assure Apple

Il y a 3 heures

Julien Russo

Depuis plusieurs années la relation entre les développeurs et Apple s'est légèrement dégradée. La cause ? Les pratiques anticoncurrentielles d'Apple et la commission de 30% qui exaspère certains développeurs de grandes applications comme Tinder, Fortnite, Spotify, Netflix... Malgré tout, si les choses n'ont pas l'air de changer, Apple affirme qu'elle écoute les développeurs et essaie à chaque fois de trouver les meilleures solutions pour que la collaboration entre l'entreprise et les développeurs soit la meilleure possible.

Apple reste à l'écoute

Ce qui fait aujourd'hui le succès de l'iPhone, de l'iPad, de l'Apple Watch et de l'Apple TV ce sont les applications ! Avec l'App Store, les utilisateurs ont accès à des millions de contenus qu'ils peuvent télécharger où ils veulent et quand ils veulent.

On pourrait alors se poser la question : Que seraient les produits Apple sans les nombreux développeurs qui se donnent à fond chaque jour qui passe ? Pas grand-chose...

Apple est consciente de la chance qu'elle a d'avoir des développeurs aussi passionné et qui prennent leur temps pour développer des apps sur ses stores. Cependant, les relations sont assez tendues avec certains éditeurs de grandes applications. En effet, nous avons pu voir récemment des conflits à propos de la commission des 30% qui exaspère les services concurrents de ceux d'Apple. À chaque fois le discours est le même.

Par exemple, pour Spotify : "Pourquoi serions-nous désavantagés d'une commission de 30% quand notre principal concurrent Apple Music n'a pas cet handicap ?".

Voilà ce qui désespère de nombreux développeurs aujourd'hui !

Malgré tout, Greg Joswiak le vice-président du marketing produit chez Apple a assuré que la firme écoute les développeurs et prend en compte les moindres remarques qui sont faites à l'encontre du fonctionnement de l'App Store.

Dans un podcast du The Talk Show, il a déclaré :

Je suis chez Apple depuis des décennies et je regarde ce que nous avons fait avec l’App Store et l’iPhone, et la façon dont nous avons changé la vie quotidienne des utilisateurs et des développeurs. Il est presque difficile de se souvenir de ce qu’étaient les choses avant la création de l'App Store. Si vous étiez un petit développeur, il était assez difficile de faire publier une application. Et au cas où vous vous lanciez, l’éditeur et le reste prenaient leur part. En tant que petit développeur, vous vous retrouviez avec très peu de revenus. Donc, que vous soyez un petit ou un grand développeur, nous vous avons donné une solution d'acquérir une visibilité mondiale avec l’App Store, et cela a tout changé. Mais nous essayons de prêter attention à ce que disent nos développeurs, pas seulement pendant des semaines comme la WWDC, nous avons fait beaucoup de changements en cours de route.

Pour rappel, il y a quelques jours on apprenait que Apple avait fait le choix d'améliorer le canal de communication avec les développeurs.

Un nouveau procédé de prise de contact avec Apple sera disponible dès cet été, le but est d'améliorer les contestations des développeurs et de trouver une solution autour de discussions constructives.