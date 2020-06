iPhone 12 : Des fournisseurs affirment que le chargeur devra être acheté séparément

On aurait presque du mal à y croire tellement que ça parait absurde. L'iPhone 12 pourrait être le premier smartphone à avoir le moins d'accessoires possible dans sa boite. En effet, après l'hypothétique retrait des EarPods qui enflamment les rumeurs depuis plusieurs semaines, la sérieuse banque Barclays a affirmé avoir eu des retours de fournisseurs d'Apple qui disent que l'iPhone 12 sera livré... sans chargeur !

L'iPhone 12 + le chargeur séparé

Nous le savons tous, Apple n'est pas réputé pour être l'entreprise la plus généreuse quand elle vend un produit. Comme toutes les autres, elle optimise au maximum sa marge de bénéfice, mais cette année les choses iraient très loin si on écoute les récentes indiscrétions.

En ce moment deux rumeurs se contredisent, l'une qui explique que Apple va fournir un chargeur 20W pour obtenir une vitesse de recharge supérieure à ce que nous connaissons avec l'iPhone 11 et l'autre qui affirme que Apple va retirer le chargeur pour la première fois depuis la création de l'iPhone.



La banque Barclays qui dévoile cette information hallucinante explique avoir des relations avec plusieurs fournisseurs d'Apple. Ces derniers déclarent que tous les iPhone 12 seraient livrés sans chargeur.

Les clients qui investiront dans l'iPhone 12 devront donc acheter le chargeur en supplément. On imagine que si c'est le cas, il faudra l'ajouter dans le panier lors de la commande sur l'Apple Store en ligne ou chez les revendeurs.

Apple prendrait-il se risque de ne pas fournir les EarPods et en plus de ne pas fournir le chargeur ?

Si c'est le cas, les ventes risquent d'en prendre un coup !

Dans l'éventualité où Apple ferait cela, les clients devront acheter le chargeur en plus (qui coûte 35€). On ajoute à cela le prix des AirPods (comme aucun écouteur ne sera fourni) et la note monte assez vite...



