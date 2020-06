iPhone 12 : Le retard aurait été rattrapé, une rumeur affirme qu'ils seront disponibles dès septembre

Il y a 22 min

Julien Russo

Pendant ces trois derniers mois, les rumeurs étaient toutes unanimes pour déclarer que les quatre modèles d'iPhone 12 auraient du retard à cause du Covid-19 qui a paralysé de nombreux fournisseurs et chaînes d'assemblages. Le dernier rapport d'aujourd'hui qui nous vient de Wedbush affirme que ce retard serait du passé et que la chaine d'approvisionnement serait sur la bonne voie.

Un coup de pression d'Apple ?

L'iPhone est le revenu principal de la firme de Cupertino. On ne va pas dire qu'elle en dépend, mais sans les revenus de l'iPhone, les résultats trimestriels seraient nettement moins élevés. Avoir un décalage d'un mois sur la commercialisation des nouveaux iPhone n'est pas catastrophique, mais cela a quand même des conséquences économiques pour l'entreprise.

S'il est possible d'éviter, c'est toujours un plus !



Les indiscrétions autour du lancement des iPhone 12 viennent de passer du "peu rassurant" au "très rassurant". En effet, d'après des sources de la chaîne d'approvisionnement d'Apple, les choses seraient revenues à la normale. Les employés sont tous de retour et les fournisseurs répondent présents aux commandes.



Le rapport qui dévoile cette information explique qu'avant de retrouver une situation habituelle, les fournisseurs ont énormément travaillé pour rattraper le retard accumulé pendant la période de confinement. Aujourd'hui, ils seraient revenus dans les délais du calendrier fixé par Apple.

Un détail rassurant, surtout quand on sait que les rumeurs du mois de mai expliquaient qu'il était clairement impossible que la firme de Cupertino n'ait pas de retard dans la commercialisation de ses nouveaux iPhone.

Comme quoi qu'il ne faut pas perdre espoir, tout est possible !



Wedbush voit aussi une forte croissance des services et un super-cycle 5G qui entraîneront une hausse pour l'action AAPL qui devrait atteindre 425$ en seulement 1 an.

Nous pensons qu'en 2021, Apple a un fort potentiel pour être la première société évaluée à 2 000 milliards de dollars, compte tenu des vents contraires de la 5G et du potentiel de croissance des services dans les années à venir [...] et le terrain est prêt pour un cycle de repli massif de l'iPhone 12 à l'approche de l'automne dans cette région clé ainsi qu'à l'échelle mondiale [...].



Nos récents contrôles en Asie et nos contacts dans la chaîne d'approvisionnement examinent maintenant des unités iPhone dans la fourchette de 160 millions à 180 millions pour la CY20 avec une forte dynamique sous-jacente vers la CY21 sur les talons de l'iPhone 12 qui reste le pivot de notre "thèse du super cycle 5G" sur Apple.



Nous attribuons une fourchette d'évaluation de 600 à 650 milliards de dollars aux services, étant donné l'importance croissante de cette source de revenus clé qui est de nouveau appréciée par les investisseurs pendant cette pandémie COVID-19, alors que Cook & Co. continue de mettre l'accent sur l'écosystème logiciel/matériel pendant le WWDC cette semaine, pratiquement avec les développeurs en tête.

Les analystes à l'origine de ce rapport voient également une absence des EarPods dans la boite des iPhone 12. À travers cette stratégie, Apple devrait vendre plus d'AirPods :

Nous pensons qu'Apple est sur la bonne voie pour vendre 85 millions d'AirPods, soit une augmentation significative par rapport aux 65 millions vendus en 2019.

Pour conclure, Wedbush informe que l'activité d'Apple en Chine devrait prochainement connaitre une grosse progression :

La Chine reste un ingrédient clé dans la recette du succès d'Apple, car nous estimons qu'environ 20 % des mises à niveau d'iPhone proviendront de cette région au cours de l'année à venir.

