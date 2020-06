One Finger Death Punch II : sortie le 2 juillet pour le jeu de combat

One Finger Death Punch II est en approche sur iOS, à la rubrique précommande. Il s'agit de la suite du beat'em all déjanté sorti en 2013 sur Xbox 360 puis sur Android (mais pas l'iPhone). Il avait à l'époque impressionné tout le monde malgré un gameplay et des graphismes simplistes, le voilà de retour dans une forme plus soignée.



One Finger Death Punch II

Comme One Finger Death Punch, la suite réclame des réflexes digne d'un ninja pour s'en sortir à travers les 400 niveaux du jeu. Oui, vous avez bien lu, la durée de vie risque d'être énorme surtout que le gameplay est plus profond. Facile d'accès, il demande un temps d'adaptation pour maitriser les enchainements et les super-coups dont les effets visuels sont saisissants.



Pour son nouvel opus, Silver Dollar Games mise toujours sur le kung-fu, mais propose désormais 1000 animations pour son stickman et 26 compétences différentes à débloquer. De quoi retrouver avec plaisir des mécaniques de jeu qui demandent toujours plus de vitesse et de précision.





Pour ce qui est du modèle économique, Doublethink Games qui édite le jeu de Silver Dollar Games passe du free-to-play au premium avec un achat unique à 2,29€. C'est mieux et cela vaudra certainement plus le coup pour les joueurs que l'ancien système d'énergie qui obligeait à patienter ou à payer.



Rendez-vous le 2 juillet pour en profiter sur iPhone et iPad.

