Sorties jeux : Pokémon Café Mix, The Almost Gone, The Academy: Untold Past

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Aujourd'hui 17 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Pokémon Café Mix, The Almost Gone, The Academy: Untold Past.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Watame (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0, 192 Mo, iOS 9.0, Ruben Pecellin) Aide à ce joli coton pendant son voyage pour ramasser des étoiles!



Watame combine compétence et puzzle dans un jeu sur lequel vous contrôlerez un petit personnage de coton lors d'un voyage relaxant à travers différents mondes. Obtenez toutes les étoiles en évitant les pièges, les défis physiques et en résolvant différents puzzles.



Fonctionnalités:



• Différents niveaux avec leurs défis physiques uniques, des puzzles, des pièges mortels et des ennemis.



• Facile à apprendre, difficile à maîtriser en mode portrait, parfait pour jouer en déplacement!



• Une expérience visuelle pour se détendre avec un design visuel magnifiquement minimaliste. Télécharger le jeu gratuit Watame





Romancing SaGa Re;univerSe (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.11.5, 210 Mo, iOS 9.0, SQUARE ENIX) Découvrez un JRPG classique destiné aux joueurs d'aujourd'hui ! Romancing SaGa Re;univerSe sera bientôt disponible ! Préinscrivez-vous dès maintenant !



Découvrez par vous-mêmes ce qui fait la popularité de la franchise SaGa dans le monde entier ! Des images magnifiques, des musiques inoubliables et un système de combat tactique facile à prendre en main pour tous les joueurs vous attendent !



Le monde est prisonnier d'un cycle destructeur : tous les trois cents ans, l'avènement de Morastrum apporte la ruine et sonne le glas de toute existence. Les Sinistraux et leurs légions se rassemblent... vous dresserez-vous contre eux ? Découvrez une histoire digne d'une épopée emmenée par un ensemble de personnages hors du commun... Télécharger le jeu gratuit Romancing SaGa Re;univerSe





QuestBall (Jeu, Sports / Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 177 Mo, iOS 10.0, leftisright) C'est l'histoire de QuestBall, un sport ancien perdu depuis la nuit des temps ... Les guerriers légendaires de l'Angleterre et de l'Irlande antiques s'affrontent dans le jeu ultime du tennis fantastique! Votre quête vous emmène dans un voyage à travers les îles britanniques, en concurrence avec la royauté, les hors-la-loi, les géants et les dieux.



- Commandes à une seule touche

- Action rapide

- 8 personnages originaux de l'histoire et de la mythologie britanniques

- Beaucoup de coups magiques spéciaux et des power-ups impressionnants Télécharger le jeu gratuit QuestBall





Pokémon Café Mix (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.4, 112 Mo, iOS 12.0, The Pokemon Company) Pokémon Café Mix est un jeu de puzzle unique en son genre où vous tenez un café pour Pokémon.



Reliez des pastilles de Pokémon pour résoudre des puzzles et préparer des plats et des boissons pour vos clients ! Offrez-leur une expérience inoubliable dans votre établissement !



En cuisine ! Votre prochain client Pokémon vous attend ! Télécharger le jeu gratuit Pokémon Café Mix





One Wheel (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.1, 78 Mo, iOS 9.0, Popa Radu) Faites un tour sur le grand pont dans le ciel!

Plongez-vous dans le monde magnifique au-dessus des nuages!

Le pont a diverses surprises qui mettront à l'épreuve vos compétences en monocycle.

Choisissez votre joueur parmi une multitude de personnages, des filles et des garçons aux sorcières et zombies.

Profitez d'un jeu sans violence, dans lequel perdre est tout aussi satisfaisant que gagner! Télécharger le jeu gratuit One Wheel





Mélange (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.2, 14 Mo, iOS 13.0, 3Labs, LLC) Melange consiste à mélanger les couleurs! Soyez en sûr, vous allez y jouer pendant un certain temps!



Le gameplay de Melange se déroule dans une grille avec des cercles colorés ayant l'une des sept couleurs: rouge, bleu, jaune, orange, violet, vert ou noir. Votre travail consiste à déplacer les points et à les combiner soigneusement afin que chaque espace sur la grille ait la bonne couleur. Cela semble facile?



Préparez-vous pour des heures de motifs déroutants avec la grille classique 3x3, la grille 4x4 robuste et la grille 5x5 difficile avec plus de 345 niveaux à compléter. Télécharger le jeu gratuit Mélange





Laserbreak 3 (Jeu, Simulation / Casse-tête, iPhone / iPad, v0.80, 116 Mo, iOS 10.0, Top Secret Developments) Utilisez des dizaines d'objets physiques impressionnants pour dégager un chemin permettant aux lasers d'atteindre les cibles.



Avec des lasers, des portails, du feu, de la boue, des aimants, de la glace, du bois, du tnt, du verre et bien plus encore, vous devrez réfléchir soigneusement à votre prochain mouvement pour résoudre les énigmes ultra difficiles.



Aucune publicité et plusieurs heures de jeu, y compris des niveaux rejouables.



Une action explosive, des niveaux créatifs et une physique réaliste font de Laserbreak 3 le meilleur puzzle de physique. Télécharger le jeu gratuit Laserbreak 3





Hellrider 3 (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.05, 234 Mo, iOS 9.0, Andrey Chernyshov) Faites partie d'une histoire incroyable, profitez des nouveaux graphismes 3D magnifiques! Une quantité incroyable de mécanismes de jeu vous révélera le genre de coureur d'arcade sous un angle complètement nouveau! Télécharger le jeu gratuit Hellrider 3





Catch the Robot King, Noir Solo (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0, 963 Mo, iOS 11.0, William Reichardt) Le roi vient vous chercher!



Bienvenue chez Nior! Noir [Solo] est un jeu de tir agréable, relaxant, à monde ouvert, en mode bac à sable, en solo, dans lequel on part à la recherche de robots, spécialement conçu pour les mobiles. L'usine Botomatix lance des robots et votre mission est d'attraper et de détruire le King Robot.



Le monde de Noir se compose de 9 environnements variant en taille et en intensité. Gigas, Uku, Diablesa, Dunnlisa et le champ Sinclair sont les plus importants. Télécharger le jeu gratuit Catch the Robot King, Noir Solo





Balls Attract (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 29 Mo, iOS 9.0, Gheorghe Mereuta) Balls Attract est un jeu 3D addictif, mettant en vedette réfléchi, rapide,



Balls Attract est le mélange parfait d'action et de puzzle, appuyez sur n'importe quelle balle pour collecter des balles de la même couleur. Télécharger le jeu gratuit Balls Attract





The Academy: Untold Past (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.02, 786 Mo, iOS 13.0, Snapbreak Games) La célèbre Académie Arbor a toujours été un lieu où mystères et excellence vont de pair. Incarnez Sam, un étudiant de première année qui va bientôt découvrir que les vénérables couloirs de l’école renferment à la fois grandeur et craintes. Avec l’aide de quelques amis, relevez tous les défis que l’Académie vous tend et prenez part à une histoire comme vous n’en avez jamais joué.



- Sortez des sentiers battus avec plus de 200 puzzles inédits et énigmes qui vont mettre au défi les joueurs les plus aguerris



- Explorez les superbes décors de l’Académie et découvrez les secrets qu’elle renferme



- Dévoilez un mystère centenaire qui pèse sur l’école et la ville de Arbor



Télécharger le jeu gratuit The Academy: Untold Past





Nouveaux jeux payants iOS :

Rubix (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0.2, 65 Mo, iOS 10.0, BusyBytes GmbH) Le but de Rubix: faire correspondre chaque couleur de cube avec sa plateforme!

C'est simple, non? Mais voici le hic: vous ne pouvez changer la couleur que de trois cubes voisins à la fois.



Plus de 1000 niveaux peuvent varier de 2 à 4 couleurs pour les cubes à parcourir, défiant vos capacités en augmentant encore leur difficulté!



Et il y a plus! Rubix comprend également 5 cubes spéciaux différents qui introduisent de nouveaux défis qui changent complètement l'approche que vous devez adopter pour résoudre parfaitement un niveau. N'oubliez pas de terminer plus de 60 réalisations avec des références hilarantes à la culture pop!



Vous voulez construire vos propres niveaux? Rubix est livré avec un éditeur de niveau, où vous pouvez tester et enregistrer de nouveaux niveaux! Télécharger Rubix à 2,29 €





Rising Sushi (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.0.0, 13 Mo, iOS 8.0, Ivan Alcaide Ferrer) Rising Sushi est un jeu d'arcade au rythme rapide avec des commandes simples et précises dans lesquelles votre capacité à saisir et à déposer des morceaux géants de sushi avec une griffe au bon moment et dans l'ordre est la clé pour assembler la tour et marquer des points. Choisissez judicieusement vos pièces et ne vous laissez pas distraire, le temps est d'or et le client n'attend pas, vous devez être rapide et précis pour maintenir le service lorsque la difficulté commence à augmenter et que la vitesse du jeu devient folle.



Rappelez-vous des combinaisons et organisez-les dans le bon ordre, obtenez des placements parfaits sans erreurs pour utiliser le canon à sushi et gagner des pièces bonus, et gardez la tour entre sa zone de sécurité pour maîtriser le jeu et obtenir le meilleur score dans les classements. Télécharger Rising Sushi à 2,29 €





Journey Of Abyss (Jeu, Cartes / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.1, 374 Mo, iOS 9.0, Ohayoo) Journey of Abyss est un jeu d'aventure qui combine une narration convaincante avec des mécanismes de construction de ponts Roguelike.



Nous espérons maintenir une pure expérience de construction de deck: pas de mise à niveau de style RPG et pas de mise à niveau d'équipement. Construisez un deck unique pour chaque partie et battez de puissants ennemis.

Quatre modes de jeu sont disponibles ! Télécharger Journey Of Abyss à 1,09 €





Golf On Mars (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.03, 2 Mo, iOS 8.0, Captain Games Inc.) Pendant des siècles, les philosophes et les mathématiciens ont regardé le ciel nocturne et se sont demandé:



"Y a-t-il du Golf sur Mars?"



Nous sommes en 2866. Mars est terraformé à 35%, enfin assez pour permettre de faire du .. Golf!



Jouez au golf sur une surface martienne rocheuse infinie. Télécharger Golf On Mars à 3,49 €





Death Come True (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 2,4 Go, iOS 10.0, Izanagigames, Inc.) Tout premier « jeu cinématique interactif » de son genre, dans lequel vos décisions dirigent le déroulement et impactent le dénouement de l’histoire.



Un thriller de science-fiction sous forme de film interactif, écrit par Kazutaka Kodaka, le génial et tortueux créateur de la série Danganronpa.



Commandes de jeu minimalistes : examinez les lieux autour de vous en balayant l’écran du doigt et sélectionnez l’action de votre choix. Jouez au jeu comme si vous regardiez un film !



Faites avancer le héros dans le scénario en prenant les décisions pour lui.

À quelle conclusion vous mèneront donc vos choix ? Télécharger Death Come True à 17,99 €