watchOS 7 : Comment activer la fonction de lavage des mains ?

Il y a 4 heures

Julien Russo

2

Si vous avez suivi l'Apple Event lundi soir, vous avez pu voir un employé de l'Apple Park qui était aux toilettes et qui se lavait les mains. Jusqu'ici tout est normal... Cependant, cet employé possédait une Apple Watch avec watchOS 7 installé ! Sa montre connectée a soudainement détecté que son utilisateur était en train de se laver les mains. Elle a déclenché un minuteur de 20 secondes pour qu'il se lave les mains pendant toute cette durée.

Apple vous accompagne pour que vous vous laviez bien les mains

Dans une journée, trop de personnes ont tendance à négliger le lavage des mains. Cependant, c'est quelque chose de très important, puisque sa permet de réduire le risque de transmission des germes qui sont responsables de maladies infectieuses, on compte par exemple la gastro-entérite, la grippe...

Quotidiennement on touche des poignées de porte, on serre la main à des collègues au travail, on prend un stylo pris par d'autres personnes...

Il faut savoir que les bactéries peuvent rester vivantes pendant 3 heures sur vos mains !

Des informations qui ont de quoi faire réfléchir.



En pleine période de Covid-19, Apple a décidé d'accompagner les utilisateurs d'Apple Watch dans le lavage des mains. Officiellement, l'Organisation mondiale de la santé recommande de se laver les mains pendant 25 secondes, Apple a choisi un minuteur de 20 secondes sur watchOS 7, pour la firme ce délai est suffisant.



Dès que vous posséderez à la rentrée la nouvelle version de watchOS, vous pourrez bénéficier d'un minuteur qui se déclenchera automatiquement dès que vous vous lavez les mains.

Il sera nécessaire de l'activer directement sur votre Apple Watch.

Pour se faire, le procédé est simple. Il vous suffit de suivre ce chemin :

Appuyez sur la Digital Crown (la couronne numérique) pour accéder au menu principal où vous avez toutes vos applications Accéder à l'application "Réglages" de l'Apple Watch Faites défiler vers le bas et vous trouverez "Lavage des mains" Activer la fonctionnalité "minuterie"

Dès que la fonction est active, votre Apple Watch sera capable de détecter quand vous êtes devant un robinet et que vous vous lavez les mains !

Elle vous signalera quand le temps n'est pas terminé et que vous arrêtez trop tôt ou quand les 20 secondes sont passées.



Apple explique sur son site internet comment ses développeurs ont réussi à proposer un tel système de détection :