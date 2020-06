Apple rachète les droits de la série israélienne "Losing Alice" pour Apple TV+

Julien Russo

Vous allez prochainement retrouver sur Apple TV+ un programme passionnant ! La firme de Cupertino vient de racheter les droits de "Losing Alice", un thriller psychologique qui rencontre un grand succès sur la chaîne HOT en Israël. Apple a signé un partenariat avec Dori Media pour apporter une première saison composée de 8 épisodes.

Bientôt disponible

Apple ne se contente plus que des shows américains, l'entreprise vise plus loin et n'hésite pas à acquérir des séries et films issus de pays étrangers.

À travers un communiqué de presse, Apple TV+ annonce que la série "Losing Alice" arrivera prochainement dans le catalogue et sera disponible pour les abonnés du monde entier.

Avec cette nouvelle production, vous serez projeté dans un voyage cinématographique composé de multiple flash-forward. Apple le promet, cette série créée, écrite et dirigée par Sigal Avin va vous captiver !

De plus, la série a attiré l'attention du prestigieux We Are One: A Global Film Festival et a fait partie de la programmation de Cannes Series.



Voici le résumé d'Apple :

La série suit Alice (jouée par Ayelet Zurer), une réalisatrice de 48 ans, qui se sent hors de propos depuis qu'elle a élevé ses enfants. Après une brève rencontre dans le train, elle devient obsédée par une scénariste de 24 ans, Sophie (interprétée par Lihi Kornowski), et renonce finalement à son intégrité morale afin d'atteindre le pouvoir, la pertinence et le succès.

La série Losing Alice est une continuité de l'accord de coproduction du thriller d'espionnage Israël-Iran Tehran.

La firme de Cupertino semble très intéressée par les programmes venant d'Israël. L'équipe d'Apple TV+ y voit probablement quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les séries américaines et européennes.

Losing Alice rejoindra la grande famille des programmes originaux Apple !

Malheureusement, aucune date n'a été communiquée pour l'instant.

