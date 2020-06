Door Kickers: Action Squad supporte les manettes sur iOS

Door Kickers: Action Squad s'offre une mise à jour attendue par les joueurs avec le support des manettes. Le dernier jeu du studio KillHouse Games est arrivé sur mobiles en avril dernier, après avoir connu le succès sur PC et sur Nintendo Switch.



Comme son nom l'indique, il s'agit d'enfiler l'uniforme du SWAT pour sauver le monde.



Regardez le trailer vidéo pour vous remettre dans le contexte :

Door Kickers: Action Squad supporte enfin les manettes MFI

Pour mémoire, Door Kickers: Action Squad est jeu d'action néo rétro à défilement latéral qui requiert une certaine tactique pour sauver des otages, désamorcer des bombes et autres actions pour anéantir toute menace.



Mélange d'un Tiny Tower pour les graphismes et d'un Metal Slug pour l'esprit, Door Kickers Action Squad n'est pas aussi enfantin qu'il en a l'air avec des tonnes d'armes, du sang et du suspense. Mais tout cela était légèrement limité par les contrôles tactiles. Avec la mise à jour de cette nuit, il est enfin possible de parcouri les 84 niveaux avec les manettes MFI.



Si vous connectez une manette Bluetooth ou via le port Lightning, les contrôles virtuels se cacheront automatiquement, ce qui permet de gagner en confort visuel. De plus, DKAS permet de remapper les touches comme bon vous semble depuis les réglages. Chose qu'on pourra d'ailleurs faire directement dans iOS 14.



Affiche à 15€ sur Switch, Action Squad de KillHouse Games est beaucoup moins cher sur iPhone, iPad et Android à seulement 3,49€. Avez-vous déjà joué à Door Kickers: Action Squad ? C'est le moment parfait !

