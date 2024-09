Phoenix 2 : la version 7.0 supporte les manettes et le mode jeu d'iOS 18 !

Phoenix 2, le célèbre jeu de tir de Firi Games, vient de recevoir une mise à jour majeure 7.0, apportant du contenu en pagaille. La nouvelle version introduit une toute nouvelle campagne étendue, des tags de joueur personnalisables et une prise en charge complète des manettes de jeu, améliorant ainsi l'accessibilité et la personnalisation. Sans oublier le support du mode jeu d'iOS 18.

Redécouvrez Phoenix 2 !

Une énorme mise à jour de contenu est arrivée ! Cette mise à jour ajoute une toute nouvelle campagne avec des missions scénarisées pour explorer l'espace et familiariser les nouveaux joueurs avec le jeu.

Le nouveau mode Campagne offre une nouvelle façon de découvrir ce shoot'em up de grande qualité, permettant aux joueurs de progresser à leur propre rythme, contrairement aux missions quotidiennes. De plus, les membres VIP peuvent désormais personnaliser leurs apparition dans le classement avec des tags personnalisées pour mieux se vanter.



Pour ceux qui recherchent un contrôle plus précis, la mise à jour inclut une prise en charge complète des manettes, qui s'étend même au mode Jeu d'iOS 18 pour un gameplay plus fluide et plus réactif. Ce mode réduit la latence Bluetooth, idéale pour les manettes et les AirPods, mais redirige aussi la puissance de calculs pour le jeu en cours. De quoi profiter de Phoenix II en 120 images par seconde sur les iPhone "Pro", quoiqu'il arrive.



L'interface utilisateur a également été rafraîchie, avec de nouveaux indicateurs de progression des vagues et un chronomètre pour les adeptes du speedrun.



Enfin, les joueurs chevronnés sont également mis à l'honneur avec l'ajout d'un indicateur de vétéran sur l'écran Pilote pour ceux qui jouent depuis plus d'un an, en reconnaissance de leur dévouement.

Toujours au top

Après huit années de présence sur l'App Store et le Play Store, et plus de cinq millions de téléchargements et une note de 4,7/5, Phoenix 2 continue de prospérer, apparaissant régulièrement dans le « Top 10 des jeux classiques » et en tant que « Jeu du jour ». Et ce n'est pas cette nouvelle mise à jour qui va inverser la tendance, bien au contraire. Attention, Phoenix 2 est assez corsé, ce qui pourra agacer certains joueurs.

Télécharger le jeu gratuit Phoenix 2