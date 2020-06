iOS 14 : Les applications alternatives à Safari et Mail devront avoir une validation d'Apple

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

C'est l'une des grandes nouveautés d'iOS 14, les utilisateurs pourront choisir un navigateur et un client mail tiers par défaut. Vous n'aimez pas Safari, mais vous préférez Google Chrome ? Pas de souci. Il vous suffira de le passer en navigateur par défaut dans les réglages d'iOS 14. Par la suite quand vous appuierez sur un lien via un message ou quand vous ferez une recherche via Siri, vous serez automatiquement redirigé vers Chrome.

Apple ne compte pas laisser une liberté totale pour les apps par défaut

Apple commence à ouvrir un peu les portes d'iOS et de laisser plus de souplesse dans les choix des utilisateurs.

Il y a quelques années encore, il était inimaginable que Apple propose de remplacer Safari ou même son application Mail. Heureusement, les temps changent et la mentalité d'Apple aussi !

Dans une interview du YouTuber Marques Brownlee, Craig Federighi a abordé quelques nouveautés qu'il y aura avec iOS 14. L'une a particulièrement attiré l'attention des personnes qui ont regardé l'interview.



Il s'agit des applications par défaut.

Si Apple donne une impression de liberté avec un choix pour l'utilisateur, celle-ci serait quand même limitée. En effet, Federighi a expliqué que les applications qui postuleront pour devenir app par défaut ne seront pas toutes acceptées. Apple va faire un choix suivant des critères bien précis.

Pour faire simple, si vous voulez remplacer Safari par Firefox, il faudra au préalable que Apple est sélectionné Firefox comme possible application par défaut. Dans le cas contraire, Firefox n'apparaitra pas dans la liste comme potentielle application alternative de Safari.

Au final, les utilisateurs auront plus de liberté, mais toujours bien encerclé comme on en a l'habitude avec Apple.



Craig Federighi a également laissé penser à l'arrivée d'autres applications par défaut qui pourrait être remplacées.

On imagine par exemple Apple Plans qui pourrait être remplacé par Google Maps ou encore Musique qui pourrait être remplacé par Spotify.

Si Apple commence avec Safari et Mail, pourquoi ne se limiter qu'à ces deux applications ? La suite dans iOS 15 ? Craig a botté en touche en expliquant que c'était les deux demandes les plus fortes. Le GPS ne devait pas être loin derrière...