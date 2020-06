TikTok : L'app met fin à l'espionnage du presse-papiers depuis qu'iOS 14 l'a dénoncé

Sur iOS 14 vous retrouvez une fonctionnalité bien utile qui consiste à avertir l'utilisateur que l'application où il se trouve accède à son presse-papiers. Autrement dit, peut voir votre dernier copier-coller. Les utilisateurs en bêta ont pu voir quelles sont les applications qui demandent ce type d'informations et une app s'est déjà rétractée depuis qu'elle a été dénoncée, il s'agit de TikTok.

Apple a trouvé l'astuce. Plutôt que de sanctionner et de répéter encore et encore qu'espionner le presse-papiers des utilisateurs iOS n'est pas bien, la firme préfère dévoiler au grand jour (via des alertes) les apps qui essaient de voir la dernière chose que vous avez copiée.

L'utilisateur se chargera après du reste en faisant pression sur les réseaux sociaux. Alors qu'iOS 14 n'est même pas encore sorti en version publique, TikTok a déjà modifié son comportement envers les observations du presse-papier, en effet l'application pouvait voir votre dernier copier sur l'iPhone. Des utilisateurs bêta testeurs d'iOS 14 se sont indignés de voir que TikTok faisait ce type de chose (même quand l'application n'était pas ouverte).

Initialement, ByteDance avait déclaré au média The Telegraph qu'elle comptait arrêter d'accéder au presse-papiers à partir de mars 2020, mais l'application a été prise en flagrant délit de mensonge puisqu'en juin 2020, la bêta d'iOS 14 a démontré que l'application de vidéos courtes a toujours laissé activé l'observation du presse-papiers de ses utilisateurs.



Un porte-parole a déclaré :

Au final, la stratégie d'Apple a fonctionné, puisque le système d'alerte mis en place dans iOS 14 a permis à Laurence Dodds (une journaliste high-tech du Telegraph ) d'informer les utilisateurs sur Twitter que l'application n'avait pas tenu sa parole...

BREAKING: TikTok says it will stop reading iPhone users' clipboards after an OS update exposed its constant snooping – along with MANY other apps doing the same.



Problem: TikTok already promised me in March it would stop within weeks 🤔 https://t.co/a5ITTSERSz (cc @Techmeme)