Astuce iOS 14 : les réglages rapides de l'appareil photo (4K, ratio)

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

4

Nouvelle astuce pour iOS 14 avec une fonction très pratique pour la partie photo. Depuis lundi soir, nous décortiquons le dernier firmware d'Apple qui contient plus de 200 nouveautés sur iPhone et iPad. Parmi elles, des détails qui font la différence.



L'astuce concerne cette fois les réglages de l'app Appareil Photo qui permet de gagner du temps sur certains paramètres comme le changement de résolution ou de ratio. Oui, on peut passer de la HD à la 4K en vidéo ou bien du 4/3 au 16/9 ou au 1/1 en photo, sans quitter l'app.

Une nouvelle astuce pour iOS 14 pour la caméra

Depuis le tout premier iPhone, l'app Appareil Photo a bien évolué. Au fil des ans, Apple a greffé de nombreuses possibilités mais la firme a toujours tenté de conserver une certaine simplicité à l'écran. Ainsi, une ribambelle de réglages sont disponibles dans l'app éponyme, obligeant l'utilisateur à sortir de son contexte.



Avec iOS 14, et iPadOS 14, Apple rapatrié quelques raccourcis de réglages dans l'app Appareil Photo. L'an dernier nous avions eu la profondeur pour le mode portrait, cette année nous avons la possibilité de changer la résolution d'enregistrement d'une vidéo pour jongler entre HD et 4K, ainsi que sur le nombre d'images par seconde.



De même, le ratio des photos est désormais accessible directement, tout comme l'exposition. Pour cela, Apple a ajouté une petite flèche en haut de l'interface qui dévoile un sous-menu en bas de l'écran. L'app Appareil Photo regroupe ici plusieurs autres fonctionnalités qui étaient auparavant en haut comme le minuteur, les filtres en temps réel, etc.



Cette nouvelle astuce propre à iOS 14 permet de gagner un temps précieux, surtout quand il est question d'immortaliser un moment important.



Pour activer ces raccourcis côté photo, appuyez sur la flèche comme dans l'exemple ci-dessous, sinon sur la partie vidéo, vous verrez la possibilité de changer la résolution et le nombre d'images par seconde directement en haut à droite.



Vous aviez trouvé cette petite astuce ? Quel est votre avis sur cette première bêta d'iOS 14 ? Pour le moment, nous n'avons pas relevé de bug majeur ou de crash. L'autonomie est plutôt bonne également.