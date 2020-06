Facebook déploie le mode sombre sur iOS

Hier à 22:00

Medhi Naitmazi

Facebook est très retard sur le mode sombre mais l'attente va prendre fin. Repéré en avril dernier sur iOS et Android, l'app principale du groupe arriver après WhatsApp, Messenger et Instagram. En effet, le déploiement a démarré sur un petit pourcentage d'utilisateurs.



Voici un premier aperçu en images :

Facebook passe du côté obscur

Facebook commence lentement mais sûrement son déploiement du mode sombre sur iPhone et iPad. Une poignée de chanceux ont remarqué un nouveau paramètre "mode sombre" dans l'application Facebook.



Comme prévu, l'interface du mode sombre de Facebook n'est pas complètement noire. Au lieu de cela, c'est un design en niveaux de gris avec des accents blancs pour les logos et les icônes. C'est peut-être plus joli mais moins efficace sur les écrans OLED qui peuvent ainsi économiser de la batterie.



En tout cas, on apprend que les utilisateurs pourront activer ou désactiver manuellement le mode sombre de Facebook via les paramètres de l'application, mais il sera également possible d'ajuster l'apparence en fonction de vos préférences système.



Si vous cherchez la nouveauté, le réseau social a confirmé à Social Media Today que la fonctionnalité n'est en ligne que pour «un petit pourcentage d'utilisateurs dans le monde actuellement». Il faudra donc patienter encore quelques temps.

Comment activer le mode sombre de Facebook sur iOS et Android

Si l'app ne propose pas encore cette option pour tous, une fois que la mise à jour sera arrivée chez vous, il faudra aller dans :

Options

Réglages et confidentialité

Mode Sombre

