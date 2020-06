L'Inde interdit l'utilisation de nombreuses apps chinoises (TikTok, WeChat, Mi Video Call...)

C'est un coup dur pour certaines entreprises chinoises. L'Inde qui est le pays le plus peuplé au monde vient d'interdire les applications chinoises de certaines grandes entreprises comme ByteDance ou encore Tencent Holdings. Le gouvernement a pris cette décision dans le but de protéger la population des risques néfastes qui pourraient se cacher derrière certaines applications chinoises.

TikTok bannit de l'Inde

Ce sont 59 applications d'origine chinoise qui sont interdites d'utilisation en Inde. On compte dans la liste des applications très populaires comme TikTok qui possède plus de 200 millions d'utilisateurs ou encore WeChat un célèbre concurrent de WhatsApp.

Cette décision, le gouvernement l'a prise avec difficulté, mais il était nécessaire de le faire pour le bien de la nation d'après les récentes déclarations. Le ministère des Technologies a d'ailleurs expliqué :

Au vu des informations disponibles, ils sont engagés dans des activités qui portent atteinte à la souveraineté et à l'intégrité de l'Inde, à la défense de l'Inde, à la sécurité de l'État et à l'ordre public

Selon le gouvernement, cette interdiction a été mise en place suite aux nombreuses plaintes de citoyens qui s'inquiétaient sur la sécurité des données et la violation de la vie privée.

Il y a eu un fort mouvement dans l'espace public pour prendre des mesures strictes contre les applications qui portent atteinte à la souveraineté de l'Inde ainsi qu'à la vie privée de nos citoyens

Pour l'instant, l'ensemble des applications interdites sont toujours disponibles sur l'App Store et le Google Play.

Il se peut qu'une procédure auprès d'Apple et de Google soit actuellement en cours pour enlever les applications concernées.

C'est une catastrophe pour TikTok qui était tellement populaire en Inde que l'application s'approchait des 300 millions d'utilisateurs augmentant au passage ses revenus publicitaires !



Pour rappel, TikTok est en ce moment accusé d'avoir espionné pendant plusieurs années les presse-papiers de ses utilisateurs. Chaque personne qui utilisait l'application, communiquait sans être informé son dernier "Copié" effectué sur l'iPhone.

Malheureusement pour l'application chinoise, Apple a mis fin à ce petit jeu avec la bêta d'iOS 14. En effet, celle-ci avertit les utilisateurs que l'application récupère les données dans votre presse-papier. Il n'aura fallu que quelques jours pour que TikTok se rétracte et annonce le retrait de cette fonctionnalité.

ByteDance propriétaire de l'application s'est justifié :

Pour TikTok, cela a été déclenché par une fonction conçue pour identifier les comportements répétitifs et spammeurs. Nous avons déjà soumis une version actualisée de l'application à l'App Store en supprimant la fonction antispam afin d'éliminer toute confusion potentielle. TikTok s'engage à protéger la vie privée des utilisateurs et à être transparent sur le fonctionnement de notre application.

La question qu'il faut désormais se poser, c'est : "Est-ce que les applications chinoises sont dangereuses pour notre vie privée et nos informations personnelles ?".

L'Inde n'est pas le seul pays à avoir pris des mesures envers une ou plusieurs applications chinoises. L'US Navy a également demandé il y a 6 mois à ses employés de désinstaller l'application TikTok. En cas de refus, ils n'ont plus accès à l'Intranet du Corps des Marines.



Une chose est sûre, c'est que pendant ce temps, TikTok progresse très vite. L'application a dépassé au premier trimestre de 2020 les 2 milliards de téléchargements. Pour accélérer encore plus sa croissance, une campagne "Astro TikTok" (qui termine demain) a consisté pendant un mois à offrir 5€ aux utilisateurs qui incitaient leurs proches à télécharger TikTok sur iOS ou Android.



