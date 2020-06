Le premier iPhone est sorti il y a 13 ans !

Medhi Naitmazi

Présenté le 9 janvier 2007 par Steve Jobs, le premier iPhone a été commercialisé le 29 juin de la même année. Il s'agissait du tout premier smartphone d'Apple qui espérait alors grignoter 1% du marché de la téléphonie.



Le défunt patron n'imaginait sans doute pas un tel succès et surtout, que 13 ans plus tard, l'iPhone serait toujours l'un des plus vendus, comme en atteste les derniers chiffres du premier trimestre 2020 !

Le premier iPhone lancé 6 mois après sa présentation

Pour ceux qui ne le sauraient pas, l'iPhone Edge que Steve Jobs tenait en main lors de la conférence en janvier et qu'il utilisait pour les démonstrations était encore un prototype loin de la version grand public qu'on a ensuite connu quelques mois plus tard. À un tel point que les ingénieurs craignaient qu'un problème survienne au milieu de la présentation et ont fourni plusieurs smartphones Apple à Steve ! Au final, tout s'est bien passé et Jobs a réussi à séduire toute l'assemblée. En tout cas, les bugs ont soigneusement été évités (comme le clavier pas encore au point parait-il).



Le prédécesseur de Tim Cook a commencé sa conférence par :

C’est le jour que j’attends depuis deux ans et demi, ce produit révolutionnaire est sur le point de tout changer.

Raillé par les concurrents comme Blackberry, Nokia et autres sociétés au top à l'époque, l'iPhone a vite conquis le monde et représente encore près de 50% du CA d'Apple, malgré un déclin amorcé il y a deux ans.



L'iPhone a redéfini l'interface utilisateur et l'interaction avec l'écran tactile. Pincer pour zoomer, balayer pour faire défiler, double tap, véritable navigateur Internet, emails riches, icônes d'apps et autres effets ont eu un impact inégalé sur le secteur. Sans parler de l'appareil en lui-même, élégant et pratique. C'est simple, l'iPhone a inspiré tous les constructeurs.



Par contre, ce sera le premier (et certainement le dernier) iPhone a être mis en vente près de six mois plus tard. Imaginez un iPhone 12 annoncé en septembre 2020 et commercialisé en mars 2021 ? Impensable.



Pour la nostalgie, regardez la publicité qui a été diffusée en boucle avant la commercialisation :

