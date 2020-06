AirDrop 2 pourrait aller plus vite avec les lasers

Apple cherche à améliorer son système de communication sans fil entre les appareils. Il pourrait s'agit d'un protocole AirDrop 2 pour partager des données volumineuses entre iPhone, iPad et Mac qui s'appuierait sur des capteurs lasers pour de meilleures vitesses de transfert.

AirDrop 2 en préparation chez Apple ?

Les utilisateurs d'appareils mobiles ont une multitude de façons d'envoyer des fichiers et des contacts entre les appareils, les systèmes actuels s'appuyant généralement sur des technologies radio, notamment le Wi-Fi et le Bluetooth. Les systèmes optiques ont généralement l'avantage d'avoir une vitesse de transfert potentielle plus élevée que la radio, mais ils ne sont pas utilisés dans les produits modernes comme l'iPhone 11.



Alors que les technologies plus anciennes, comme les premiers systèmes de transmission infrarouges, étaient prometteuses avant que le Wi-Fi et le Bluetooth ne se soient pleinement établis, de nombreux problèmes ont rendu leur utilisation difficile. La nécessité de garder les appareils proches les uns des autres et leurs émetteurs et capteurs alignés rendait parfois difficile d'établir une connexion décente.



De plus, en matière de sécurité, il est possible que de tels signaux soient détectés par des tiers.

Dans un brevet délivré mardi par le US Patent and Trademark Office intitulé "Systèmes et méthodes de réglage des lentilles mobiles dans les systèmes de communication optique directionnels en espace libre pour les appareils électroniques portables", Apple décrit la combinaison d'une diode laser et d'une photodiode.



En utilisant un laser, Apple améliore la sécurité en limitant fortement les directions de diffusion de l'émetteur de lumière à un champ très étroit, en maintenant les communications entre les appareils dans une plage directionnelle spécifique.



Pour résoudre le problème de l'alignement des appareils, Apple offre la possibilité d'utiliser une lentille mobile devant le laser, qui permet de modifier sa trajectoire pour s'aligner parfaitement avec le capteur de réception. Cela offre l'avantage de maximiser la quantité de lumière atteignant le capteur.



Pour les utilisateurs, cela les évite le processus capricieux de s'assurer que les deux iPhone soient alignés. De plus, le système en question repose sur un capteur de réception ayant plusieurs segments photosensibles, chacun pouvant être décomposé en plusieurs éléments et maximisant les chances de réussite.



Après avoir déterminé où le laser entre dans la zone du capteur, le dispositif récepteur a la capacité de renvoyer une communication au dispositif émetteur de la déviation, permettant à l'objectif d'être déplacé pour le corriger. Une fois que le laser est en position parfaite, un autre message peut être envoyé pour indiquer que le mouvement de correction de la lentille peut cesser.



La demande de brevet date de décembre 2019 et comprend également un volet sur l'utilisation d'un "protocole de prise de contact de découverte" pour trouver et identifier en toute sécurité d'autres dispositifs par la lumière, avant de passer à un système de communication à large bande passante, dans le but de réduire les temps de découverte des appareils actuels de cinq à dix secondes. On pourrait penser qu'il s'agit d'une sorte de Li-Fi, le Wi-Fi qui passe par la lumière, d'autant qu'iOS référençait ce terme déjà en 2016.



Apple dépose de nombreuses demandes de brevets, mais bien que l'existence d'un brevet puisse indiquer des domaines d'intérêt pour les efforts de recherche et développement, rien ne garantit qu'il apparaîtra dans un futur produit ou service.



