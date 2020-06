Apple TV+ : La bande-annonce de Boys State a été dévoilée (sortie le 14 août)

L'été sera propice aux sorties sur Apple TV+, nous avons déjà la série qui retracera les carrières des plus grands athlètes Greatness Code qui va être disponible partout dans le monde dès le 10 juillet. On retrouvera après "Boys State" un documentaire politique qui sera disponible le 14 août après une sortie au cinéma le 1er juillet.

Si vous n'êtes pas du genre à apprécier les documentaires politiques, celui-ci pourrait clairement vous faire changer d'avis. Lauréat sensationnel du Grand Prix du Jury pour le documentaire au Sundance Film Festival 2020, Boys State vous montre une expérience sociale survenue aux États-Unis.

1 100 adolescents de 17 ans au Texas ont été invités à participer à un exercice simulé pour construire leur propre gouvernement !

La série est décrite comme...

Une immersion incroyablement divertissante et continuellement révélatrice dans un programme annuel d'une semaine dans lequel un millier de lycéens du Texas se réunissent pour un exercice simulé élaboré: la construction leur propre gouvernement d'État.

Les cinéastes Jesse Moss et Amanda McBaine suivent de près l'escalade des tensions qui surviennent dans une course de gouverneurs particulièrement captivante, entraînant leurs caméras sur des adolescents inoubliables comme Ben, un archi-conservateur épris de Reagan qui regorge de confiance malgré les revers personnels, et Steven, un progressiste- enfant d'esprit d'immigrants mexicains qui défend ses convictions au milieu de la mer de rouge. Dans le processus, ils ont créé un portrait complexe de la masculinité américaine contemporaine, ainsi qu'un microcosme de nos divisions politiques nationales souvent décourageantes qui parviennent néanmoins à semer les graines de l'espoir.