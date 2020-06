Stellaris: Galaxy Command est disponible sur l'App Store

Le studio Paradox Interactive vient de rendre disponible mondialement le nouveau jeu Stellaris: Galaxy Command (v0.1.0, 1,1 Go, iOS 9.3) qui fait suite au lancement sur PC, PS4 et Xbox One.



Pour le concept, ce dernier permet aux joueurs de plonger dans un jeu de stratégie spatiale qui met en scène un scénario déjà vu, mais toujours aussi efficace, dans lequel l'univers est ravagé par une invasion interstellaire.



Pour en savoir plus, voici la bande-annonce :

L’Organisation des Nations unies a fait appel à vous et vous demande de contribuer à la reconstruction de la civilisation galactique. Passez aux commandes de votre propre station spatiale et mettez le cap sur l’horizon cosmique ! En chemin, vous découvrirez de nouveaux mystères cachés aux confins de l’univers!

C'est donc fait, Stellaris: Galaxy Command est donc officiellement disponible sur nos mobiles quelques années après avoir été lancé sur PC. De base, le jeu avait déjà été lancé sur l'App Store en octobre dernier avant de se faire supprimer pour "vol d'illustrations".



Pour le gameplay, on parle d'un MMO de stratégie en monde ouvert mettant en vedette des vaisseaux Stellaris avec des graphismes 3D. Le jeu est disponible gratuitement, mais contient des achats intégrés.

