La nouvelle Citroën e-C4 100% électrique est officielle

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Il y a du nouveau chez Citroën, et pas n'importe quoi... Le célèbre constructeur vient officiellement de présenter sa nouvelle C4 100% électrique avec un design très réussi.



La ë-C4 ne s'arrête pas là, puisqu'elle propose quelques petites surprises bien sympathiques comme la présence d'un support pour tablette numérique pour le passager avant.

Citroën lance officiellement sa nouvelle ë-C4

Ce mardi, Citroën vient de dévoiler officiellement sa nouvelle ë-C4, un retour de la gamme, absente depuis 2018. De fort belle façon, puisque cette dernière adopte de nouvelles lignes, mixant parfaitement entre berline compacte et SUV.



Avec un modèle totalement électrique, le constructeur affiche une batterie de 50 kWh avec 350 km d'autonomie pour un moteur de 136 chevaux. Bien sûr, Citroën ne se contente pas que de cette version électrique, puisqu'elle propose également trois alternatives essence (100, 130 ou 150 chevaux) et deux diesel (110 / 130 chevaux).



Niveau technologies, 20 technologies d'assistance à la conduite sont présentes, dont un système de conduite autonome de niveau 2. Comme dit plus haut, le passager avant profitera du "Smart Pad Support", permettant de fixer une tablette et d'en profiter pendant la route.



Par contre, les tarifs ne sont pas encore connus.