Marty, voici la nouvelle DeLorean 100% électrique (Alpha5) !

⏰ Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alban Martin

Comme l'attente fût longue ! La DeLorean Motor Company a enfin révélé les premières images du nom de son prochain véhicule électrique, l'Alpha5. Les principaux éléments qui ressortent sont le style de supercar cunéiforme, la paire de portes massives à papillon et les quatre sièges - ce qui lui permet d'atteindre les fameux 88 MPH avec deux passagers supplémentaires ou de transporter pas mal de produits illicites. DeLorean a fait une première allusion à son futur véhicule électrique le mois dernier, promettant une révélation complète plus tard cet été, le 18 août. Pour être clair, elle ne sera pas construite par la société DeLorean originale, mais plutôt par une société texane qui a acheté les droits de la marque et des pièces détachées.

Un premier aperçu de la DeLorean EV Alpha5 à quatre places

L'Alpha5 a été conçue par le studio ItalDesign de Giorgetto Giugiaro (qui a également conçu la DeLorean originale) mais on ne sait pas si elle conserve les panneaux en acier inoxydable du modèle initial. Elle est basée sur le concept "Medusa" sur lequel la société DeLorean originale avait travaillé avant de faire faillite en 1982.

Ce véhicule était censé avoir quatre portes indépendantes, mais la DeLorean semble avoir décidé (probablement avec sagesse, étant donné la complexité de telles portes) de s'en tenir à deux. Vu de haut, l'Alpha5 ressemble un peu au nouveau Roadster de Tesla, avec des lignes similaires sur le capot et le coffre.



DeLorean vise un pack de batteries de 100 kWh qui devrait fournir une excellente autonomie, ainsi qu'un système de transmission intégrale à double moteur. Elle devrait atteindre une vitesse de pointe de 250 km/h et passer de 0 à 100 km/h en 3 secondes ou... de 0 à 88 MPH en 4,35 secondes, bien évidemment en référence à la trilogie cinématographique.

La DeLorean a en effet été rendue célèbre par la série de films "Retour vers le futur" avec Doc et Marty. Son créateur, John DeLorean, a également eu une histoire mouvementée, puisqu'il a dirigé le développement de muscle cars américaines comme la Pontiac GTO dans les années 60 et 70. Il a été arrêté en 1982 et accusé de trafic de cocaïne, mais le procès s'est terminé par un verdict de non-culpabilité. La nouvelle société DeLorean dévoilera l'Alpha5 au grand public demain matin sur son site Internet.



En attendant, revoyez cette scène mythique du voyage dans le temps :