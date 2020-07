Rumble Stars Football : une belle mise à jour d'été est disponible

Il y a 1 heure

Corentin Ruffin

En avril 2019, nous avons eu la chance de faire connaissance avec un nouveau jeu appelé Rumble Stars Football (v1.6.4, 121 Mo, iOS 10.0).



Développé par le studio Frogmind, celui-ci propose, comme son nom l'indique, des parties de football, mais avec quelques spécificités... À la manière d'un Angry Birds ou d'un Clash Royale, vous lancez vos joueurs sur le terrain, sachant que ces derniers ont des pouvoirs spécifiques.



Le studio vient de publier la fameuse mise à jour de l'été avec des correctifs et des améliorations, mais également quelques belles nouveautés.

Rumble Stars Football se met à jour pour un été football

Pour cette mise à jour d'été, les nouveautés sont nombreuses, pour le plus grand plaisir des joueurs ! Désormais, vous pourrez vous connecter via Facebook et ainsi inviter vos amis à faire des 1 contre 1 dans des matchs amicaux.



De plus, la connexion avec le réseau social permettra une sauvegarde de votre progression et de vous assurer de la retrouver sur d'autres appareils.



Une multitude de nouveaux événements seront également de la partie, avec des défis spéciaux et un mode Gold Rush. Le studio améliore le nombre de récompenses que les joueurs peuvent gagner en regardant des publicités !

