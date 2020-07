Audi e-tron S : 503cv et 973nm pour 100 000€

Alban Martin

Les e-tron S et e-tron S Sportback viennent d'arriver chez Audi. Il s'agit des versions sportives des SUV 100% électriques que l'on a découvert l'an dernier. Pour venir titiller un certain Tesla Model X, les nouvelles versons sont équipés de trois moteurs développant 503 chevaux au total. Mais à 100 000 euros, ils ne rivalisent pas encore avec le concurrent en termes de performances.

Audi avait lancé son e-tron l'an dernier, rapidement suivi de l’e-tron Sportback en novembre 2019. Début mars, l'allemand avait annoncé une version S en préparation. Désormais, le constructeur allemand du groupe WV propose donc les e-tron S et S Sportback. Au menu, un troisième moteur à l'arrière pour améliorer les accélérations.

© Audi e-tron S sportback

500 chevaux pour les e-tron S

Pour ses nouveaux modèles, Audi explique qu'elle a travaillé sur les performances certes, mais aussi sur l'autonomie et la stabilité. Pour cela, les deux moteurs arrières fonctionnent seuls tant que la conduite est "normale", et le moteur avant vient les épauler en cas de pression forte sur l'accélérateur ou quand la traction diminue. De plus, le nouveau système de vectorisation électrique du couple envoie directement la puissance à la roue arrière en relation, de quoi faciliter la traction dans des conditions difficiles mais aussi d'améliorer l'agilité globale.

Moins rapide qu'un Model X et moins autonome

Avec le nouveau mode S qui joue sur les suspensions, le couple, la direction et l'assiette, les deux e-tron S peuvent utiliser les 503 chevaux (370 kW), pour un couple gigantesque de 973 Nm. Pourtant, même si les 4,5 secondes pour le 0 à 100 km/h sont plus qu'honorables, la Model X est encore loin devant avec ses 2,8 secondes sur le même exercice. La preuve que Tesla est toujours maitre en la matière. Par contre, par rapport à l'e-tron classique et ses 360 cv, c'est 2,1 secondes de gagnées. Sans oublier une meilleure finition que l'américaine.



De même, la nouvelle batterie de 95 kWh n'offre qu'une autonomie de 365 kilomètres au mieux, soit bien moins que le Model X en version Performance et ses 487 kilomètres. Pour contrebalancer cela, Audi propose un troisième niveau de récupération d'énergie permettant de freiner rien qu'en levant le pied de l'accélérateur, de quoi conduire avec une seule pédale.

96 000€ minimum

Quant au prix, comptez 96 000 et 99 200 euros pour la version sportback, soit moins cher que le Model X Performance à 106 900€. Audi propose des sièges sport à réglage électrique de série, une sellerie en cuir Alcantara et des garnitures en aluminium brossé ainsi que trois écran dans l’habitacle.

Si vous êtes intéressés, les nouvelles versions S seront commercialisées à l’automne 2020, en même temps que le nouveau Q5 2021 qui profitera de deux versions hybride rechargeable.

