Galaxy Note 20 Ultra : le design dévoilé (par erreur)

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

On en parle depuis plusieurs mois, et voilà que ça devient concret : la version Ultra de la nouvelle gamme Galaxy Note 20 devrait voir le jour dès cet été.



En attendant, de nombreuses rumeurs et fuites ont eu lieu autour du prochain smartphone haut de gamme de Samsung, et aujourd'hui, c'est carrément tout le design qui se montre.



Suite à une erreur du coréen, des photos officielles ont été dévoilées pendant quelques minutes, ce qui n'a pas échappé à Internet.

Le Galaxy Note 20 Ultra se dévoile en photos