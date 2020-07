L'iPhone pourrait bientôt remplacer votre passeport et permis de conduire

Il y a 57 min

Julien Russo

Réagir

Et si on passait à l'étape supérieure et que le passeport et le permis de conduire étaient numérisés et disponibles sur votre iPhone ? C'est ce que cherche à réaliser Apple. Le chemin s'annonce semé d'embûches puisque la firme de Cupertino va devoir convaincre les gouvernements dans le monde entier, mais aussi les utilisateurs qui sont habitués depuis toujours à emporter les formats physiques !

L'iPhone va bientôt devenir encore plus indispensable

Si Apple a commencé son projet de remplacer l'argent liquide un jour avec le paiement sans contact (Apple Pay), l'entreprise compte bien numériser votre passeport et permis de conduire dans votre iPhone !

Apple a déposé plusieurs nouveaux brevets expliquant comment il serait possible d'intégrer ces documents officiels et d'assurer une sécurité similaire à celle de la version papier.

Au-delà du passeport et permis de conduire, l'iPhone pourrait aussi devenir l'endroit où vous stockerez votre carte d'identité.



Les brevets s'appellent tous "Fourniture de revendications vérifiées d'identité de l'utilisateur". Apple y détaille les méthodes imaginées pour apporter la preuve que ces documents sont authentiques lors d'un contrôle de police.

L'entreprise détaille dans le brevet :

Un dispositif mettant en œuvre un système pour utiliser une revendication d'identité vérifiée comprend au moins un processeur configuré pour recevoir une revendication vérifiée comprenant des informations pour identifier un utilisateur d'un périphérique

Comment se passerait la vérification ?

C'est probablement la phase la plus délicate qui sera vue et revue par les gouvernements.

Le fait d'intégrer des documents officiels dans un smartphone pourrait amplifier le "business" des faux papiers.

En effet, Apple ne veut pas contribuer à faciliter la vie aux personnes spécialisées dans ce domaine.

Pour cela, la firme de Cupertino donnerait un outil aux forces de l'ordre qui permettrait de vérifier l'authenticité des documents présentés sur l'iPhone.

Dans le brevet, Apple parle d'un serveur externe qui serait dédié à la vérification des passeports, permis de conduire, pièce d'identité...

Un système unique serait proposé aux utilisateurs qui souhaitent entrer leurs documents officiels dans leur iPhone.

Peut-être que la firme de Cupertino prévoit de créer une section spéciale dans son application "Wallet".

Le brevet parle également d'une liberté totale pour les utilisateurs, ils pourront choisir les informations à partager lors d'un contrôle. Ces options seraient modifiables à tout moment depuis l'iPhone.



L'année dernière, Apple avait déjà montré son intérêt quant à l'intégration des passeports à l'intérieur de l'iPhone. Le vice-président des services Internet d'Apple avait déclaré :

L'identité, pour être légale, elle doit être gouvernementale, elle doit être authentifiée par le gouvernement. Nous voyons, à travers le monde, de nombreux pays commencent à utiliser le mobile pour ajouter un passeport. Vous pouvez utiliser un passeport mobile lorsque vous passez par les aéroports aujourd'hui, et c'est donc en mouvement et je pense que cela va continuer. Ce n'est donc pas trop loin, mais ce ne sera pas aussi rapide que certaines de nos autres activités.

Apple semble conscient que le jour où on pourra présenter un iPhone au lieu de sa carte d'identité lors d'un contrôle n'est pas près d'arriver. Cependant, la firme de Cupertino ferait tout pour cela soit possible un jour. Contrairement à Apple Pay où les négociations se passent avec des établissements bancaires, là il faudra convaincre les pays que le système est fiable et garanti sans faille.



Via