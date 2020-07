Proximus facilite l'achat d'une Apple TV 4K avec le forfait Epic Combo Full

Il y a 4 heures

Julien Russo

1

L'Apple TV 4K peut-elle servir de boitier télévision dans une offre internet ? Si en France aucun FAI ne le propose, en Belgique Proximus en est persuadé. Lancé il y a quelques jours, les abonnés peuvent désormais acquérir une Apple TV 4K 32 Go à seulement 69€ en cas de souscription au forfait Epic Combo Full.

L'Apple TV 4K en boitier TV

Aujourd'hui il y a deux solutions : soit votre fournisseur d'accès à internet développe son propre OS pour son boitier TV ou propose un boitier avec Android TV.

Pour Proximus, il y a une troisième solution, celle d'Apple !

Après avoir testé et approuvé l'expérience tvOS, le FAI s'est rendu compte que l'Apple TV 4K correspondait exactement à sa vision d'une interface TV. Le groupe a décidé de passer une énorme commande auprès d'Apple pour après revendre les Apple TV à ses abonnés avec un tarif préférentiel.

Deux choix sont proposés, soit vous souscrivez à l'abonnement "Epic Combo Full" qui comprend :

L'accès à plus de 80 chaînes

Une Apple TV pour 69€ ou un décodeur Android inclus dans l'abonnement

ou un décodeur Android inclus dans l'abonnement Une connexion internet illimité e jusqu'à 100 Mbps en descendant et 20 Mbps en envoi

e jusqu'à en descendant et en envoi Un abonnement mobile avec 40 Go , 300 minutes d'appel et SMS illimités

, 300 minutes d'appel et SMS illimités Un cloud gaming de haute performance via Shadow

Le tout pour seulement 49,99€ pendant 3 mois et 79,99€ au-delà. Bon clairement, si vous comparez avec l'offre Freebox Delta (ou Delta S) chez Free, l'offre belge n'est clairement pas intéressante...



Dans le cas contraire, si vous ne souhaitez pas prendre cet abonnement, l'Apple TV 4K vous coûtera 199,99€.

Proximus a expliqué dans son communiqué officiel que vous pourrez télécharger sur l'App Store l'application "Proximus Pickx" qui vous permettra d'accéder aux chaines de télévision de votre abonnement.

Si vous êtes un abonné Proximus, vous pouvez dès maintenant commander l'Apple TV 4K 32 Go sur le site web de Proximus ou dans l'une des boutiques.

Jim Casteele le Chief Consumer Market Officer déclare :

Nous proposons désormais l’Apple TV 4K comme alternative à notre décodeur classique, et j'en suis particulièrement fier. En ajoutant l’Apple TV 4K à notre gamme de produits, nous élargissons l'éventail des possibilités pour offrir à tous nos clients l'expérience TV qu’ils préfèrent. Pour Proximus, c’est également un nouveau jalon dans l'enrichissement continu de notre offre de contenu, afin de permettre à nos clients d'accéder au meilleur contenu sur tous leurs écrans.

Avant de proposer cela, le FAI a bien étudié l'Apple TV 4K, cela lui a permis de comprendre que c'était le meilleur boitier pour apporter une expérience cinématographique ultime aux abonnés.

Les points forts qui ont pesé dans la balance ont été la prise en charge de la 4K HDR et du son Dolby Atmos. Deux caractéristiques qui attirent fortement les consommateurs qui possèdent maintenant (pour la plupart) des télévisions compatibles 4K. L'AirPlay a aussi été un atout, il s'agit d'une fonctionnalité qui est très utilisée par les utilisateurs Apple.

L'avantage pour un FAI de choisir l'Apple TV 4K

Comme dit plus haut, les fournisseurs d'accès à internet ont le choix. Soit ils mobilisent une équipe de développeurs pour créer un OS et conçoivent leur propre boitier... Ou ils privilégient de passer commande auprès d'une marque comme Apple qui apportera une conception de l'appareil, un OS et en plus qui s'occupera des mises à jour logicielles avec des correctifs de bugs et un ajout de fonctionnalités régulières chaque année.



Pour Apple, ce genre de collaboration est important, puisque cela permet d'améliorer les parts de marché de son Apple TV 4K qui n'est pas en très bonne position face à la Fire TV 4K d'Amazon et la Chromecast Ultra de Google. En effet, les deux concurrents proposent l'équivalent avec des tarifs largement plus abordables (inférieur à 100€) !

Ce partenariat permettra aussi de faire découvrir à de nombreux belges l'Apple TV, si tout le monde connait l'iPhone et les autres produits stars d'Apple, l'Apple TV est encore méconnu chez énormément de personnes. Essayez de demander à un proche (qui ne s'intéresse pas aux nouvelles technologies) s'il connait l'Apple TV 4K, vous verrez que la réponse sera rarement positive...



Découvrez l'Epic Combo Full Expérience et Light Expérience en promotion.