Tim Cook participera bien à l'enquête antitrust aux États-Unis à la fin du mois

Il y a 5 heures

Julien Russo

Apple est visé par une enquête antitrust en ce moment aux États-Unis. La politique de l'App Store est directement concernée suite aux plaintes de nombreux développeurs qui affirment qu'Apple utilise des pratiques anticoncurrentielles. Pour mettre fin à cette polémique, Tim Cook a décidé de témoigner à l'audience qui déterminera si Apple est coupable ou non.

Tim Cook va venir défendre Apple

Mark Zuckerberg, Sundar Pichai et Jeff Bezos connaissent bien ce genre d'enquête, ils ont eux-mêmes été dans la même position que le CEO d'Apple et ont été obligés de se déplacer à l'audience pour s'exprimer sur les pratiques de leurs entreprises.

D'après une interview du représentant du comité antitrust de la Chambre David Cicilline, Tim Cook a accepté de venir s'exprimer parce que l'homme n'aurait rien à cacher et souhaiterait apporter plus de détails à cette enquête.



L'objectif de cette enquête est de comprendre la position d'Apple vis-à-vis des petits et grands développeurs sur l'App Store. Le coeur de l'audience concernera essentiellement les applications qui entrent en concurrence directe avec les services d'Apple. Prenons par exemple le cas de Spotify, qui n'accepte pas d'être taxé de 30% quand son principal concurrent Apple Music n'a pas ce handicap.

D'autres cas similaires vont retentir également dans l'enquête.

Le président du comité antitrust de la Chambre David Cicilline a été l'un des personnages les plus critiques ces dernières années envers les grandes entreprises technologiques.

Dans de précédentes déclarations, il a déjà dit à propos d'Apple qu'il craignait que cette position sur la protection de la vie privée des utilisateurs ne soit qu'au final "un bouclier pour un comportement concurrentiel".

Dans une interview qui date de quelques semaines, il a également affirmé que le pouvoir de marché que détient Apple n'était pas moins un "vol de grand chemin". Le président semble déjà avoir une image négative à propos des pratiques d'Apple. Il sera difficile pour Tim Cook de changer cette vision.

Une chose est sûre c'est que le challenge est accepté et cela annonce de longs échanges et révélations intéressantes.



