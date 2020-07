Les jeux sur PS5 et Xbox Series X pourraient augmenter à 75€

Il y a 3 heures

Julien Russo

L'arrivée des consoles de nouvelles générations marquerait l'arrivée d'une augmentation du prix conseillé des jeux. Fixé à 70€, ce tarif pourrait évoluer à 75€ à en croire une rumeur lancé par le jeu NBA 2K21. Ce serait la deuxième augmentation puisque la première est survenue lors du passage vers la Xbox 360 et PS3 où les jeux étaient passés de 60 à 70 euros.

Une augmentation de 5€ sur les jeux PS5 et Xbox Series X ?

Pour la majorité des joueurs, cela ne nous dérange pas de mettre un peu plus cher pour avoir une console plus performante avec des caractéristiques nettement supérieures à la version précédente. On la gardera pendant plusieurs années et vu les heures passées chez certains elle sera très vite rentabilisée. Cependant, ce qui dérange plus, c'est de payer plus cher un jeu !



La raison de cette augmentation serait liée à une hausse des coûts de production. Le coût de production des gros titres aurait évolué de 200% à 300% par rapport aux années précédentes. Pour éviter de rogner les bénéfices, les éditeurs n'auraient pas d'autres choix que d'augmenter le prix des futurs jeux PS5 et Xbox Series X.

D'après la grille tarifaire de NBA 2K21, le prix conseillé des jeux augmentera avec les nouvelles consoles qui seront disponibles avant Noël.

Cette image fait le buzz sur les réseaux sociaux :

Vous pouvez voir à gauche la version "standard" et "gold" pour PS4 et Xbox One, à droite on retrouve les versions destinées à la PS5 et Xbox Series X.

Il y a une différence de 10 dollars qui n'apporteront aucun contenu en plus puisque ce sont exactement les mêmes jeux !

Le tarif de 69,99 dollars se convertit en 75€ en France.



Bien sûr, ne vous imaginez pas que tous les jeux vont passer à ce tarif dès leur lancement, les éditeurs seront libres de conserver l'ancien prix ou d'appliquer le nouveau. Mais il n'y a pas de secret, si le coût de production augmente, le prix final pour le consommateur suivra puisqu'il est hors de question de baisser les salaires des développeurs qui ont travaillé nuit et jour pendant plusieurs mois voire années dans de nombreux cas.

D'autres gros titres comme FIFA 21, le prochain opus de Call of Duty ou encore celui de Battlefield pourraient augmenter eux aussi.



Il sera donc intéressant de voir la sortie des premiers jeux.