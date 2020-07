Siri toujours loin derrière Google Assistant, malgré iOS 14

Corentin Ruffin

La récente présentation d'iOS 14 par Apple lors de son WWDC a fait son petit effet, notamment car la future version du système d'exploitation embarque pas mal de belles nouveautés.



Parmi elles, on retrouve une amélioration de l'assistant vocal de la Pomme, Siri, qui gagne encore en répondant et améliore sa tonalité pour paraître plus "humain".



Hélas, ce dernier ne semble pas encore au niveau de son grand rival, Google Assistant, qui semble avoir réponse à tout.

Siri s'améliore, mais reste à la traine...

Il est toujours intéressant de noter les améliorations des différentes fonctionnalités grâce aux mises à jour, mais également de les comparer à des concurrents, pour savoir où l'on se situe.



Le dernier en date a avoir subi ce traitement n'est autre que Siri, suite à l'arrivée de la première bêta d'iOS 14. En effet, c'est la chaîne Youtube Depth Tech Reviews qui s'est amusée à comparer l'assistant vocal Apple avec le célèbre Google Assistant.



Avec un lancement en 2011, la Pomme avait quelques années d'avance dont elle aurait pu se servir pour anéantir la concurrence, mais il n'en est rien. Dans cette vidéo, on constate que Google Assistant, lancé en 2016, est loin devant la création d'Apple notamment dans la compréhension du contexte et dans le répondant autour des applications tierces.



Seuls points positifs, Siri semble avoir un meilleur suivi après interaction et reste performant au sein des applications natives d'Apple. La fameuse vidéo comparative, très intéressante :