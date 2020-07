Apple Glass : un nouveau concept de glassOS basé sur iOS 14

Il y a 6 heures

Alban Martin

Réagir

Si les rumeurs convergent toutes vers l'arrivée prochaine des Apple Glass, les lunettes de réalité augmentée, il faudra encore patienter au moins un an ou deux.



En attendant une présentation et une sortie officielle, on se contentera des concepts qui fleurissent ces derniers temps. Après un concept basique puis une vision plus travaillée, voilà le futur bureau virtuel d'Apple imaginé par Ben Geskin, le leaker.

Ben Geskin rêve de glassOS sur Apple Glass

En attendant le keynote qui dévoilera le fameux "casque" de réalité augmentée de la Pomme, on peut donc partager le rêve de Geskin qui a réalisé une vidéo présentant une interface plutôt aboutie.



Selon lui, glassOS ou arOS, sera capable de dresser un bureau virtuel devant l’utilisateur et d’afficher de nombreuses informations sans autre matériel qu’un iPhone et des lunettes.



Le système d’exploitation est ici largement inspiré par iOS 14 avec notamment des widgets indépendants et Siri toujours présent. Mais ce sont surtout les écrans virtuels affichés comme des hologrammes qui donne du corps au concept, tout comme le clavier projeté. Nul besoin d’un accessoire physique ou d’écrans reliés par des câbles, un véritable gain de place et de temps, notamment pour les travailleurs nomades.



Tout cela pourrait arriver d’ici deux à trois ans, mais de nombreux obstacles devront être surmontés. Outre la gestion de la luminosité qui pourrait rapidement nuire à la visibilité, les ingénieurs d’Apple vont devoir surtout travailler sur les interactions pour avoir une interface et précise et utilisable au quotidien. Personne n’a pas encore réussi à égaler la souris et le clavier physique quand il s’agit de travailler sur un ordinateur.



Que pensez-vous de ce concept ? Vous vous imaginez avec des lunettes sur le bout du nez qui afficherait toutes ses informations et même des notifications qui tomberaient dans le coin supérieur droit du champ de vision.



C’est en tout cas un concept très intéressant !