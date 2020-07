Disney+ : Le film "Hamilton" en exclu déclenche une masse de téléchargements de l'app

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

1

On le dit souvent, mais les exclusivités sont un véritable "coup de boost" pour les plateformes de streaming. Disney+ a dévoilé il y a quelques jours le très attendu "Hamilton", visiblement les Américains ont été réceptifs à cette comédie musicale puisqu'ils ont été nombreux à s'inscrire à l'offre Disney+.

+72% de téléchargements de Disney+

Selon les observations de la société d'analyste Apptopia, l'application Disney+ a connu une forte hausse sur les téléchargements ce week-end. Cela ferait suite à la disponibilité du programme "Hamilton" qui est une comédie musicale qui brille depuis plusieurs années à Broadway.

Apptopia a minutieusement regardé les téléchargements de l'application entre vendredi soir et dimanche soir, il s'avère que Disney+ a été téléchargé 513 000 fois de plus que le week-end précédent.

Plus de la moitié des téléchargements étaient aux États-Unis.

Il s'agit là d'une belle performance, surtout qu'on sait que tous ces nouveaux utilisateurs ne passeront pas par la case "période d'essai", puisque celle-ci a été supprimée il y a deux semaines.

Pour Apptopia, il ne fait aucun doute que "Hamilton" est le plus gros lancement depuis la création du service de streaming du groupe Disney.



Un autre cabinet d'analyse qui s'occupe également de relayer les performances des téléchargements des applications iOS et Android Sensor Tower, a estimé que grâce au nouveau programme Disney+, l'application a connu une augmentation de +64% sur la semaine du 29 juin au 5 juillet.

On remarquera que Disney+ arrive tout comme son concurrent Netflix a créé un certain engouement vis-à-vis de ses programmes. Sans publicité (à part sur les réseaux sociaux), Disney a réussi à propulser son application en tête de l'App Store et du Google Play pendant tout un week-end.



Disney+ est disponible à partir de 6,99€/mois sans engagement. Si vous souhaitez économiser 15%, vous pouvez vous inscrire à l'année pour seulement 69,99€.

L'offre est disponible en HD et 4K pour 4 écrans en simultané.



Télécharger l'app gratuite Disney+