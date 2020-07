Instagran lance Reels en Inde et profite de l'interdiction de TikTok

En Inde plusieurs applications chinoises sont désormais interdites. D'après le gouvernement elle poserait un trop gros problème à la souveraineté et à l'intégrité. Cette interdiction fait la joie de l'américain Facebook qui vient de proposer "Reels" via Instagram. Il s'agit de vidéos courtes censées venir concurrencer TikTok.

Instagram continue de proposer à ses utilisateurs la nouvelle fonctionnalité "Reels" qui s'intègre dans l'application Instagram.

Il s'agit de vidéo courte d'environ 15 secondes avec de la musique. Pour faire simple, c'est exactement le même fonctionne que TikTok, mais sans l'application dédiée !

Le porte-parole de Facebook explique :

Nous prévoyons de commencer à tester une version mise à jour de Reels dans plus de pays. Reels est une façon amusante et créative pour les gens de s'exprimer et de se divertir. Nous sommes ravis de proposer cette nouvelle version à davantage de notre communauté mondiale.