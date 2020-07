Outsider: After Life : le jeu d'aventure qui mixe entre horreur et puzzles

En fin de semaine dernière, nous avons publié notre sélection de jeux de la semaine sur l'App Store. Parmi eux, un certain Outsider: After Life (v1.0.2, 218 Mo, iOS 12.1) qui mérite un peu plus que quelques lignes !



Développé par Rogue Games, le jeu prend la direction d'un casse-tête qui mixe entre horreur et science-fiction avec de belles énigmes. Votre but ? Comprendre pourquoi l'humanité a disparu et tenter de sauver ce qu'il en reste...`



La bande-annonce du jeu :

Outsider: After Life vous emmène dans une aventure remplie de mystères

L'humanité a disparu il y a des siècles... Une dernière tentative de survie, The Escape Initiative, a malheureusement échoué... Au sein de ruines d'un mystérieux complexe scientifique, un androïde renait. Pourra-t-il réussir à comprendre cet échec et a sauver l'univers ?



Vous l'aurez compris, dans ce Outsider: After Life, vous prendrez le contrôle de ce fameux robot dans une aventure d'horreur avec de nombreuses énigmes.



C'est varié, c'est beau et c'est prenant. Si le gameplay est assez simple, c'est bel et bien le scénario qui réussit à tenir en haleine, racontant une histoire sombre.



Le jeu est d'ores et déjà disponible sur l'App Store dans une version premium au prix de 4,49€.

